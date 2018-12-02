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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 гру, 2018 22:29
Shustoff написав:
2) Откуда 30? http://take.ms/D83m4
- абонка в 25 грн не снимается при тратах больше 3К в месяц. Вторые 4.99 у меня отключены и точно не используются.
Для суми кеш-бека в 500 грн слід витратити близько 30 кгрн.
Щось мені з ТАС "щастить"
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