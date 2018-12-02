RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1559156015611562

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 22:29

Re: Идея Банк

  Shustoff написав:2) Откуда 30? http://take.ms/D83m4 - абонка в 25 грн не снимается при тратах больше 3К в месяц. Вторые 4.99 у меня отключены и точно не используются.
Для суми кеш-бека в 500 грн слід витратити близько 30 кгрн.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14040
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1060 раз.
Подякували: 1165 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1559156015611562
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: novichok, ol_zy, Surz і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6434, 6435, 6436
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
64359 8030790
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 гру, 2018 22:56
Sergiys2009
А-Банк 1 ... 1104, 1105, 1106
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11052 1605358
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 гру, 2018 22:35
Flamingo
Юнекс Банк 1 ... 155, 156, 157
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1569 342100
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 гру, 2018 21:46
IMPRINTER

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64360)
02.12.2018 22:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.