Для суми кеш-бека в 500 грн слід витратити близько 30 кгрн.Shustoff написав:2) Откуда 30?
http://take.ms/D83m4- абонка в 25 грн не снимается при тратах больше 3К в месяц. Вторые 4.99 у меня отключены и точно не используются.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 22:29
Re: Идея Банк
Для суми кеш-бека в 500 грн слід витратити близько 30 кгрн.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 03 гру, 2018 19:51
А такой вопрос, по какому принципу тут кеш-бек начисляется? В смысле когда именно после расчета картой за этот расчет кеш-бек зачислится?
Додано: Пон 03 гру, 2018 19:55
до 10го след. месяца
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 03 гру, 2018 20:00
Clientage был прав. После обеда появился полный функционал ИБ. Лимиты подкорректировал.
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:46
мой любимый ЗРК поражал цель с вероятностью 0.8, поэтому стреляли 2мя изделиями, достигая вероятности поражения цели 0,96
... делайте хоть что-нибудь!
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