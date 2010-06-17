Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 гру, 2018 22:29
Shustoff написав:
2) Откуда 30?
http://take.ms/D83m4
- абонка в 25 грн не снимается при тратах больше 3К в месяц. Вторые 4.99 у меня отключены и точно не используются.
Для суми кеш-бека в 500 грн слід витратити близько 30 кгрн.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 03 гру, 2018 19:51
А такой вопрос, по какому принципу тут кеш-бек начисляется? В смысле когда именно после расчета картой за этот расчет кеш-бек зачислится?
rorandak
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Додано: Пон 03 гру, 2018 19:55
rorandak написав:
А такой вопрос, по какому принципу тут кеш-бек начисляется? В смысле когда именно после расчета картой за этот расчет кеш-бек зачислится?
до 10го след. месяца
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 03 гру, 2018 20:00
clientage написав: lel написав: wolt450 написав:
мої картки-деталі-ліміти-редагувати дані(справа натиснути)-СМС для підтвердження
Мои карты - нет данных. Или Операция не может быть выполнена
Активна только Кредитные карты, есть детали счета, а лимитов нет.
мож для новых карт еще не все подтянулось? да седня еще... санитарный день -- начало мес. Ждите
Clientage был прав. После обеда появился полный функционал ИБ. Лимиты подкорректировал.
lel
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Додано: Пон 03 гру, 2018 22:25
lel
Клиентаж прав 99,99% случаев
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Додано: Пон 03 гру, 2018 22:46
мой любимый ЗРК поражал цель с вероятностью 0.8, поэтому стреляли 2мя изделиями, достигая вероятности поражения цели 0,96
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 04 гру, 2018 06:01
clientage написав:
мой любимый ЗРК поражал цель с вероятностью 0.8, поэтому стреляли 2мя изделиями, достигая вероятности поражения цели 0,96
Если в одном случае вероятность чего-либо 0.8, то двух таких же-0.96?
А в трех?
guntherhouse777
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Додано: Вів 04 гру, 2018 07:18
guntherhouse777 написав: clientage написав:
мой любимый ЗРК поражал цель с вероятностью 0.8, поэтому стреляли 2мя изделиями, достигая вероятности поражения цели 0,96
Если в одном случае вероятность чего-либо 0.8, то двух таких же-0.96?
А в трех?
В нашем случае равноопределённости событий =0,992
Но учтите, шо простое гадание с монеткой -- орел/решка, третий ответ принесет удачу с вероятностью 0,875, а 3..4 девятки -- эт однозначно победа
Но это все при условии, шо эту монетку подбросила одновременно абсолютно одинаково одна и таже рука
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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