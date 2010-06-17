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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1559156015611562

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 22:29

Re: Идея Банк

  Shustoff написав:2) Откуда 30? http://take.ms/D83m4 - абонка в 25 грн не снимается при тратах больше 3К в месяц. Вторые 4.99 у меня отключены и точно не используются.
Для суми кеш-бека в 500 грн слід витратити близько 30 кгрн.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 19:51

А такой вопрос, по какому принципу тут кеш-бек начисляется? В смысле когда именно после расчета картой за этот расчет кеш-бек зачислится?
rorandak
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 19:55

  rorandak написав:А такой вопрос, по какому принципу тут кеш-бек начисляется? В смысле когда именно после расчета картой за этот расчет кеш-бек зачислится?

до 10го след. месяца
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 19:58

Спасибо за быстрый ответ :D
rorandak
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:00

  clientage написав:
  lel написав:
  wolt450 написав:мої картки-деталі-ліміти-редагувати дані(справа натиснути)-СМС для підтвердження

Мои карты - нет данных. Или Операция не может быть выполнена
Активна только Кредитные карты, есть детали счета, а лимитов нет.

мож для новых карт еще не все подтянулось? да седня еще... санитарный день -- начало мес. Ждите :)

Clientage был прав. После обеда появился полный функционал ИБ. Лимиты подкорректировал.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:25

lel Клиентаж прав 99,99% случаев :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:46

мой любимый ЗРК поражал цель с вероятностью 0.8, поэтому стреляли 2мя изделиями, достигая вероятности поражения цели 0,96 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 06:01

  clientage написав:мой любимый ЗРК поражал цель с вероятностью 0.8, поэтому стреляли 2мя изделиями, достигая вероятности поражения цели 0,96 8)

Если в одном случае вероятность чего-либо 0.8, то двух таких же-0.96?
А в трех?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 07:18

  guntherhouse777 написав:
  clientage написав:мой любимый ЗРК поражал цель с вероятностью 0.8, поэтому стреляли 2мя изделиями, достигая вероятности поражения цели 0,96 8)

Если в одном случае вероятность чего-либо 0.8, то двух таких же-0.96?
А в трех?

В нашем случае равноопределённости событий =0,992
Но учтите, шо простое гадание с монеткой -- орел/решка, третий ответ принесет удачу с вероятностью 0,875, а 3..4 девятки -- эт однозначно победа :) :)
Но это все при условии, шо эту монетку подбросила одновременно абсолютно одинаково одна и таже рука :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1559156015611562
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