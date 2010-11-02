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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:26

  mustbe написав:
  guntherhouse777 написав:Если в одном случае вероятность чего-либо 0.8, то двух таких же-0.96?
А в трех?

1 - (1 - 0.8)^3 = 0.992

Математики. Уважаю.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:52

  mustbe написав:
  guntherhouse777 написав:Если в одном случае вероятность чего-либо 0.8, то двух таких же-0.96?
А в трех?

1 - (1 - 0.8)^3 = 0.992

Настання незалежної події хоча б 1 раз при 3 спробах?
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