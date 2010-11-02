Математики. Уважаю.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 15:26
Математики. Уважаю.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 04 гру, 2018 15:52
Настання незалежної події хоча б 1 раз при 3 спробах?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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