Математики. Уважаю.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 15:26
Математики. Уважаю.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 04 гру, 2018 15:52
Настання незалежної події хоча б 1 раз при 3 спробах?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Вів 04 гру, 2018 17:15
Теория вероятностей рулит.
Впрочем - можно использовать и простую логику.
Вероятность НЕуспеха: 0,2.
Вероятность трех неуспехов подряд: 0,2^3.
Соответственно - вероятность успеха: 1 - 0,2^3 = 0,992
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
Додано: Вів 04 гру, 2018 17:27
Re: Идея Банк
+50грн !
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