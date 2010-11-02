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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1560156115621563

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:26

  mustbe написав:
  guntherhouse777 написав:Если в одном случае вероятность чего-либо 0.8, то двух таких же-0.96?
А в трех?

1 - (1 - 0.8)^3 = 0.992

Математики. Уважаю.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:52

  mustbe написав:
  guntherhouse777 написав:Если в одном случае вероятность чего-либо 0.8, то двух таких же-0.96?
А в трех?

1 - (1 - 0.8)^3 = 0.992

Настання незалежної події хоча б 1 раз при 3 спробах?
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:15

Теория вероятностей рулит.
Впрочем - можно использовать и простую логику.
Вероятность НЕуспеха: 0,2.
Вероятность трех неуспехов подряд: 0,2^3.
Соответственно - вероятность успеха: 1 - 0,2^3 = 0,992
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:27

Re: Идея Банк

  mustbe написав:Теория вероятностей рулит.


Допоки не прилетить Чорний Лебідь (с) Нассім Талеб
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:52

Не, мы говорим о том, как clientage из зенитки по врагам жухал.
Чёрный лебедь тут не при делах, голая математика
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:50

Re: Идея Банк

Какая блин математика? чистый фарт - 50/50 - попал или не попал :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:25

Re: Идея Банк

Stringer написав:Какая блин математика? чистый фарт - 50/50 - попал или не попал :mrgreen:
ЗРК то не монетка. Попал/ не попал тут не фифти/фифти если о теории вероятности речь вести. )
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:42

Вот и все новости за день от идеи)
guntherhouse777
 
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