Якщо відкривався у відділенні, то без відділення не обійтись і скоріше всього саме того у якому відкривався.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 21:49
Re: Идея Банк
Якщо відкривався у відділенні, то без відділення не обійтись і скоріше всього саме того у якому відкривався.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 05 гру, 2018 09:49
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:55
У відділенні сказали, що закривають тільки там де відкривали.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 12:59
Re: Идея Банк
До речі, СЕП на Вільні кошти вже 1%
Додано: Сер 05 гру, 2018 13:45
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