Якщо відкривався у відділенні, то без відділення не обійтись і скоріше всього саме того у якому відкривався.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 21:49
Re: Идея Банк
Якщо відкривався у відділенні, то без відділення не обійтись і скоріше всього саме того у якому відкривався.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 05 гру, 2018 09:49
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:55
У відділенні сказали, що закривають тільки там де відкривали.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 12:59
Re: Идея Банк
До речі, СЕП на Вільні кошти вже 1%
Додано: Сер 05 гру, 2018 13:45
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Додано: Сер 05 гру, 2018 14:56
Re: Идея Банк
Как сейчас с КБВ, берут 25 грн в любом случае или только при тратах ниже 3 тысяч? Думаю тут пока по АЗС перетоптаться с 2.42%
Размер имеет значение.
Додано: Сер 05 гру, 2018 15:41
Менше 3000 абонка
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Додано: Сер 05 гру, 2018 15:54
Re: Идея Банк
Прикол от Идеи.
Перевыпустили картбланш и с новой картой перестали приходить СМС-ки. Позвонил на гарячку - сказали решать вопрос подключения СМС через отделения или инет банк(которого активировать надо через отделение). Раньше СМС подключалось автоматом, (две карты подключили сами) когда была платная услуга, а теперь надо пинать менеджеров отделения, чтоб подключили СМС-ки!
Додано: Сер 05 гру, 2018 16:20
а в иб тоже не подключается?
Додано: Сер 05 гру, 2018 16:58
підключається
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