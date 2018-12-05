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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1562156315641565>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:49

Re: Идея Банк

  cdj2 написав:В ИБ есть кнопка. Нашо тэ виддилэння?


Якщо відкривався у відділенні, то без відділення не обійтись і скоріше всього саме того у якому відкривався.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 09:49

  KIM30 написав:Вибачте, що по темі... )
Якщо вклад відкривався в одному відділенні, чи можна його закрити в іншому відділенні?


Із зеніткою в руках Вам відкриваються необмежені можливості :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:55

  KIM30 написав:Вибачте, що по темі... )
Якщо вклад відкривався в одному відділенні, чи можна його закрити в іншому відділенні?

У відділенні сказали, що закривають тільки там де відкривали.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:59

Re: Идея Банк

До речі, СЕП на Вільні кошти вже 1% :!:
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:45

  maxprofit написав:До речі, СЕП на Вільні кошти вже 1% :!:

А на поточний без картки?
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:56

Re: Идея Банк

Как сейчас с КБВ, берут 25 грн в любом случае или только при тратах ниже 3 тысяч? Думаю тут пока по АЗС перетоптаться с 2.42%
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:41

  2XL написав:Как сейчас с КБВ, берут 25 грн в любом случае или только при тратах ниже 3 тысяч? Думаю тут пока по АЗС перетоптаться с 2.42%

Менше 3000 абонка
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:54

Re: Идея Банк

Прикол от Идеи.
Перевыпустили картбланш и с новой картой перестали приходить СМС-ки. Позвонил на гарячку - сказали решать вопрос подключения СМС через отделения или инет банк(которого активировать надо через отделение). Раньше СМС подключалось автоматом, (две карты подключили сами) когда была платная услуга, а теперь надо пинать менеджеров отделения, чтоб подключили СМС-ки!
<LeV>
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:20

  <LeV> написав:Прикол от Идеи.
Перевыпустили картбланш и с новой картой перестали приходить СМС-ки. Позвонил на гарячку - сказали решать вопрос подключения СМС через отделения или инет банк(которого активировать надо через отделение). Раньше СМС подключалось автоматом, (две карты подключили сами) когда была платная услуга, а теперь надо пинать менеджеров отделения, чтоб подключили СМС-ки!

а в иб тоже не подключается?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:58

  Stringer написав:
  <LeV> написав:Прикол от Идеи.
Перевыпустили картбланш и с новой картой перестали приходить СМС-ки. Позвонил на гарячку - сказали решать вопрос подключения СМС через отделения или инет банк(которого активировать надо через отделение). Раньше СМС подключалось автоматом, (две карты подключили сами) когда была платная услуга, а теперь надо пинать менеджеров отделения, чтоб подключили СМС-ки!

а в иб тоже не подключается?

підключається
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