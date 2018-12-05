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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 21:49
cdj2 написав:
В ИБ есть кнопка. Нашо тэ виддилэння?
Якщо відкривався у відділенні, то без відділення не обійтись і скоріше всього саме того у якому відкривався.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 09:49
KIM30 написав:
Вибачте, що по темі... )
Якщо вклад відкривався в одному відділенні, чи можна його закрити в іншому відділенні?
Із зеніткою в руках Вам відкриваються необмежені можливості
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Додано: Сер 05 гру, 2018 12:55
KIM30 написав:
Вибачте, що по темі... )
Якщо вклад відкривався в одному відділенні, чи можна його закрити в іншому відділенні?
У відділенні сказали, що закривають тільки там де відкривали.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 12:59
До речі, СЕП на Вільні кошти вже 1%
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Додано: Сер 05 гру, 2018 13:45
maxprofit написав:
До речі, СЕП на Вільні кошти вже 1%
А на поточний без картки?
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Додано: Сер 05 гру, 2018 14:56
Как сейчас с КБВ, берут 25 грн в любом случае или только при тратах ниже 3 тысяч? Думаю тут пока по АЗС перетоптаться с 2.42%
Размер имеет значение.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 15:41
2XL написав:
Как сейчас с КБВ, берут 25 грн в любом случае или только при тратах ниже 3 тысяч? Думаю тут пока по АЗС перетоптаться с 2.42%
Менше 3000 абонка
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 05 гру, 2018 15:54
Прикол от Идеи.
Перевыпустили картбланш и с новой картой перестали приходить СМС-ки. Позвонил на гарячку - сказали решать вопрос подключения СМС через отделения или инет банк(которого активировать надо через отделение). Раньше СМС подключалось автоматом, (две карты подключили сами) когда была платная услуга, а теперь надо пинать менеджеров отделения, чтоб подключили СМС-ки!
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<LeV>
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Додано: Сер 05 гру, 2018 16:20
<LeV> написав:
Прикол от Идеи.
Перевыпустили картбланш и с новой картой перестали приходить СМС-ки. Позвонил на гарячку - сказали решать вопрос подключения СМС через отделения или инет банк(которого активировать надо через отделение). Раньше СМС подключалось автоматом, (две карты подключили сами) когда была платная услуга, а теперь надо пинать менеджеров отделения, чтоб подключили СМС-ки!
а в иб тоже не подключается?
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Stringer
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Додано: Сер 05 гру, 2018 16:58
Stringer написав: <LeV> написав:
Прикол от Идеи.
Перевыпустили картбланш и с новой картой перестали приходить СМС-ки. Позвонил на гарячку - сказали решать вопрос подключения СМС через отделения или инет банк(которого активировать надо через отделение). Раньше СМС подключалось автоматом, (две карты подключили сами) когда была платная услуга, а теперь надо пинать менеджеров отделения, чтоб подключили СМС-ки!
а в иб тоже не подключается?
підключається
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