RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1562156315641565

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:02

Stringer
ИБ подключается. Но из-за не надобности я за 2 года его не активировал.
Чтоб активировать опять таки надо идти в отделение.
Я за картой неделю шел в отделение. А сейчас даже не знаю когда туда смогу заехать.
А без СМСок не прикольно.
<LeV>
 
Повідомлень: 1954
З нами з: 25.11.08
Подякував: 152 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:07

  maxprofit написав:До речі, СЕП на Вільні кошти вже 1% :!:

и как давно это выяснили , я например сегодня утром отправил из Альфы , но денег на ВКонлайн нету до сих пор :oops:
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11153
З нами з: 12.09.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 643 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1562156315641565
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, liliya_logical, melkh, novichok, ramaz і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6456, 6457, 6458
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
64577 8049712
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 гру, 2018 22:22
Вкладчик1234
А-Банк 1 ... 1107, 1108, 1109
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11085 1609568
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 гру, 2018 22:09
Вкладчик1234
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 13, 14, 15
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
140 16227
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 гру, 2018 20:19
Alex_ki

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.