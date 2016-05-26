Stringer
ИБ подключается. Но из-за не надобности я за 2 года его не активировал.
Чтоб активировать опять таки надо идти в отделение.
Я за картой неделю шел в отделение. А сейчас даже не знаю когда туда смогу заехать.
А без СМСок не прикольно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 гру, 2018 17:02
Stringer
ИБ подключается. Но из-за не надобности я за 2 года его не активировал.
Чтоб активировать опять таки надо идти в отделение.
Я за картой неделю шел в отделение. А сейчас даже не знаю когда туда смогу заехать.
А без СМСок не прикольно.
Додано: Чет 06 гру, 2018 22:07
и как давно это выяснили , я например сегодня утром отправил из Альфы , но денег на ВКонлайн нету до сих пор
никому не верю
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