Stringer
ИБ подключается. Но из-за не надобности я за 2 года его не активировал.
Чтоб активировать опять таки надо идти в отделение.
Я за картой неделю шел в отделение. А сейчас даже не знаю когда туда смогу заехать.
А без СМСок не прикольно.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 17:02
Stringer
ИБ подключается. Но из-за не надобности я за 2 года его не активировал.
Чтоб активировать опять таки надо идти в отделение.
Я за картой неделю шел в отделение. А сейчас даже не знаю когда туда смогу заехать.
А без СМСок не прикольно.
Додано: Чет 06 гру, 2018 22:07
и как давно это выяснили , я например сегодня утром отправил из Альфы , но денег на ВКонлайн нету до сих пор
никому не верю
Додано: П'ят 07 гру, 2018 08:23
Re: Идея Банк
Р2Р рулит.
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Свинорыл 80lvl
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:15
никому не верю
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:16
Через який агрегатор?
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:28
пумба
никому не верю
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:39
то пумба лагает
но а Идея ж отображает р2р ток после проводки по счету
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:02
Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:01
Re: Идея Банк
вчера отправленный СЕП , сегодня зашел без комиссии
никому не верю
Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:16
sens, шааа, не пугайте неофитов
Они переводят с карты Идеи по внутрибанку забывая про комисс. самой карты
... делайте хоть что-нибудь!
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