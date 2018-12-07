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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:07
+ кред лимит
идея сама второй раз за полгода наливает кред.лимит на Card Blanche White, было 16к, стало 22.4к Картой не пользуюсь, хватает Б5 и мони.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:36
Re: Идея Банк
то пумба лагает
но а Идея ж отображает р2р ток после проводки по счету [/quote]Зато проводка тем же днём. Если рабочий.
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Свинорыл 80lvl
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