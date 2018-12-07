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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:07
+ кред лимит
идея сама второй раз за полгода наливает кред.лимит на Card Blanche White, было 16к, стало 22.4к Картой не пользуюсь, хватает Б5 и мони.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:36
Re: Идея Банк
то пумба лагает
но а Идея ж отображает р2р ток после проводки по счету [/quote]Зато проводка тем же днём. Если рабочий.
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Свинорыл 80lvl
Додано: Суб 08 гру, 2018 06:22
конкорд лагает с р2р[/quote]
Через який агрегатор?[/quote]пумба[/quote]
то пумба лагает
но а Идея ж отображает р2р ток после проводки по счету [/quote]Зато проводка тем же днём. Если рабочий.
Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk[/quote]
Идея все норм - от конкорда приходит 4 значный код,с альфы 6 цифер,а таском 6,вот глобус всего 5. С конкорда надо слать не чаще чем раз в 10 минут
никому не верю
Додано: Суб 08 гру, 2018 08:19
Також підлили на КБВ, хоча зовсім без потреби. Хотів би зменшити до якоїсь круглої цифри, але навіть не надибав чи це можна в ІБ зробити.
Інші банки також надзвонюють пропонують кредити-кредитки. Чи то забагато грошей в БСУ?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 08 гру, 2018 09:21
Замало клієнтів з такою кредитною історією як у вас
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 08 гру, 2018 09:35
+1% ! в отделении
Добрый ! вот собственно вопрос , так как на счету уже деньги , в отделении готовы не индивидуально добавить 1% к %-ставке , т.е. будет на 0,5% больше , чем оформить онлайн . Вопрос , какие минусы при оформлении в отделении , или удобнее обслуживаться онлайн и снимать вовремя без посещения отделения ?
никому не верю
Додано: Суб 08 гру, 2018 11:06
Только заявой в отделении
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