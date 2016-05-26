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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1564156515661567>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:07

+ кред лимит

идея сама второй раз за полгода наливает кред.лимит на Card Blanche White, было 16к, стало 22.4к Картой не пользуюсь, хватает Б5 и мони.
yoggik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:36

Re: Идея Банк

clientage написав:
  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:[quote="4519747:sens"] конкорд лагает с р2р

Через який агрегатор?
пумба

то пумба лагает :(
но а Идея ж отображает р2р ток после проводки по счету :wink:[/quote]Зато проводка тем же днём. Если рабочий.

Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 06:22

конкорд лагает с р2р[/quote]
Через який агрегатор?[/quote]пумба[/quote]
то пумба лагает :(
но а Идея ж отображает р2р ток после проводки по счету :wink:[/quote]Зато проводка тем же днём. Если рабочий.

Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk[/quote]
Идея все норм - от конкорда приходит 4 значный код,с альфы 6 цифер,а таском 6,вот глобус всего 5. С конкорда надо слать не чаще чем раз в 10 минут
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 08:19

  yoggik написав:идея сама второй раз за полгода наливает кред.лимит на Card Blanche White, было 16к, стало 22.4к Картой не пользуюсь, хватает Б5 и мони.


Також підлили на КБВ, хоча зовсім без потреби. Хотів би зменшити до якоїсь круглої цифри, але навіть не надибав чи це можна в ІБ зробити.
Інші банки також надзвонюють пропонують кредити-кредитки. Чи то забагато грошей в БСУ?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 09:21

  Ой+ написав:
  yoggik написав:идея сама второй раз за полгода наливает кред.лимит на Card Blanche White, было 16к, стало 22.4к Картой не пользуюсь, хватает Б5 и мони.


Також підлили на КБВ, хоча зовсім без потреби. Хотів би зменшити до якоїсь круглої цифри, але навіть не надибав чи це можна в ІБ зробити.
Інші банки також надзвонюють пропонують кредити-кредитки. Чи то забагато грошей в БСУ?

Замало клієнтів з такою кредитною історією як у вас
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 09:35

+1% ! в отделении

Добрый ! вот собственно вопрос , так как на счету уже деньги , в отделении готовы не индивидуально добавить 1% к %-ставке , т.е. будет на 0,5% больше , чем оформить онлайн . Вопрос , какие минусы при оформлении в отделении , или удобнее обслуживаться онлайн и снимать вовремя без посещения отделения ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 11:06

  Ой+ написав:
  yoggik написав:идея сама второй раз за полгода наливает кред.лимит на Card Blanche White, было 16к, стало 22.4к Картой не пользуюсь, хватает Б5 и мони.


Також підлили на КБВ, хоча зовсім без потреби. Хотів би зменшити до якоїсь круглої цифри, але навіть не надибав чи це можна в ІБ зробити.
Інші банки також надзвонюють пропонують кредити-кредитки. Чи то забагато грошей в БСУ?

Только заявой в отделении
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:55

Shanovnij Klient! V zvjazku z neaktyvnostyu z 11.12.18 vash limit za kartkoju Card Blanche bude zmensheno do 0,00 grn. Info - 0800505203. Не надо и заяву писать на уменьшение кредитного лимита, сами уменьшают! :)
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югин
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:01

  югин написав:Shanovnij Klient! V zvjazku z neaktyvnostyu z 11.12.18 vash limit za kartkoju Card Blanche bude zmensheno do 0,00 grn. Info - 0800505203. Не надо и заяву писать на уменьшение кредитного лимита, сами уменьшают! :)


точь в точь и мне такая же смска.Час назад.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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VLADPn
Масова розсилка.
Особливої користі від картки зараз немає. Нехай знижують.
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