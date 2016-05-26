Коллеги, эти самки собак, в конце года обновляют данные, говорят, что рассылают смски.
так вот, эти твари не придумали ничего лучшего, для тех кто данные не обновил в указанный ими срок, как тупо блокировать все счета, без всякого предупреждения
отделения не в курсе ни сроков, кому когда обновлять, ни инфы о блокировках.
Мне смска не приходила - курица на кале сказал что может был сбой. Ответственности естественно никакой.
Кто не хочет на заправках читать смски, что недостаточно коштив, при том, что на счету их полно - звоните сами в калл и узнавайте, нужно ли вам обновить данные анкеты.