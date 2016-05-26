RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1564156515661567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:33

Re: Идея Банк

Коллеги, эти самки собак, в конце года обновляют данные, говорят, что рассылают смски.
так вот, эти твари не придумали ничего лучшего, для тех кто данные не обновил в указанный ими срок, как тупо блокировать все счета, без всякого предупреждения :evil:
отделения не в курсе ни сроков, кому когда обновлять, ни инфы о блокировках.
Мне смска не приходила - курица на кале сказал что может был сбой. Ответственности естественно никакой.
Кто не хочет на заправках читать смски, что недостаточно коштив, при том, что на счету их полно - звоните сами в калл и узнавайте, нужно ли вам обновить данные анкеты.
Stringer
 
Повідомлень: 8666
З нами з: 23.01.13
Подякував: 256 раз.
Подякували: 1200 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:38

  Stringer написав:Коллеги, эти самки собак, в конце года обновляют данные, говорят, что рассылают смски.
так вот, эти твари не придумали ничего лучшего, для тех кто данные не обновил в указанный ими срок, как тупо блокировать все счета, без всякого предупреждения :evil:
отделения не в курсе ни сроков, кому когда обновлять, ни инфы о блокировках.
Мне смска не приходила - курица на кале сказал что может был сбой. Ответственности естественно никакой.
Кто не хочет на заправках читать смски, что недостаточно коштив, при том, что на счету их полно - звоните сами в калл и узнавайте, нужно ли вам обновить данные анкеты.

В ІБ висить інфо про обновлення даних...вчора був останній день. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26813
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1360 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1564156515661567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Боня, Bobb, Ferlakur, Hack-Stock, vollena71, Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6494, 6495, 6496
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
64951 8077307
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 гру, 2018 16:40
mephala
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3306, 3307, 3308
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33070 4079997
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 гру, 2018 16:29
Квесторе_поверніться
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 13, 14, 15
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
142 16887
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 гру, 2018 11:45
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64952)
11.12.2018 16:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.