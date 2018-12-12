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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:33

Re: Идея Банк

Коллеги, эти самки собак, в конце года обновляют данные, говорят, что рассылают смски.
так вот, эти твари не придумали ничего лучшего, для тех кто данные не обновил в указанный ими срок, как тупо блокировать все счета, без всякого предупреждения :evil:
отделения не в курсе ни сроков, кому когда обновлять, ни инфы о блокировках.
Мне смска не приходила - курица на кале сказал что может был сбой. Ответственности естественно никакой.
Кто не хочет на заправках читать смски, что недостаточно коштив, при том, что на счету их полно - звоните сами в калл и узнавайте, нужно ли вам обновить данные анкеты.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:38

  Stringer написав:Коллеги, эти самки собак, в конце года обновляют данные, говорят, что рассылают смски.
так вот, эти твари не придумали ничего лучшего, для тех кто данные не обновил в указанный ими срок, как тупо блокировать все счета, без всякого предупреждения :evil:
отделения не в курсе ни сроков, кому когда обновлять, ни инфы о блокировках.
Мне смска не приходила - курица на кале сказал что может был сбой. Ответственности естественно никакой.
Кто не хочет на заправках читать смски, что недостаточно коштив, при том, что на счету их полно - звоните сами в калл и узнавайте, нужно ли вам обновить данные анкеты.

В ІБ висить інфо про обновлення даних...вчора був останній день. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:53

  V2 написав:VLADPn
Масова розсилка.
Особливої користі від картки зараз немає. Нехай знижують.

А мені підвищили
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:50

  югин написав:Shanovnij Klient! V zvjazku z neaktyvnostyu z 11.12.18 vash limit za kartkoju Card Blanche bude zmensheno do 0,00 grn. Info - 0800505203. Не надо и заяву писать на уменьшение кредитного лимита, сами уменьшают! :)


Какое время не пользовались картой?
riwalir
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:59

Re: Идея Банк

я не пользуюсь с марта. Смс пришла такая же. Причем, после марта лимит повышали процентов на 20.
В сентябре в ходе очередного обзвона иванофранкивськи дивчата предупреждали, что лимит обнулят, если и дальше буду игнорировать их прелести.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 09:32

Коллеги, а в день окончания депо в ИБ должна быть активна кнопка "Зняти"? Что-то пока не активна...
Или как вернуть депо на 2620?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 09:39

Re: Идея Банк

Ідея Банк робить що хоче. Сьогодні дали кредитку,а завтра забрали. Ніхто нічого не знає,у мене був овердрафт і депозит в банку. Зробили,так що зняти депозит не можу,прийшов у відділення тоже кажуть все добре. Виявляється вони хочуть щоб я закрив їхній овердрафт,а потім розблокують депозит. Одним словом ризикований банк,робить все що хочуть
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:07

  la9 написав:Коллеги, а в день окончания депо в ИБ должна быть активна кнопка "Зняти"? Что-то пока не активна...
Или как вернуть депо на 2620?

Повинна бути активна
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