aliksey написав:Вопрос к представителю банка.
Получил на вайбер рекламу кэшбэка 25%
Ссылка не открывается
https://m.ideabank.ua/uk/private-client ... n=Action25
Можно по-подробнее?
Отбирают 30 счастливчиков.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 14:19
Отбирают 30 счастливчиков.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 13 гру, 2018 14:20
А тут разве есть представитель банка?
Жду кредитный лимит по карте Weekend от ТАСКОМБАНКа с 03.12.2018.
Додано: Чет 13 гру, 2018 14:50
Re: Идея Банк
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 13 гру, 2018 14:55
Думаете еще не отобрали?
Додано: Чет 13 гру, 2018 15:28
Жаль - опять лотерея
ПС линк заработал
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