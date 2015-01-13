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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1565156615671568

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:19

  aliksey написав:Вопрос к представителю банка.

Получил на вайбер рекламу кэшбэка 25%
Ссылка не открывается
https://m.ideabank.ua/uk/private-client ... n=Action25

Можно по-подробнее?

Отбирают 30 счастливчиков.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:20

  aliksey написав:Вопрос к представителю банка.

Получил на вайбер рекламу кэшбэка 25%
Ссылка не открывается
https://m.ideabank.ua/uk/private-client ... n=Action25

Можно по-подробнее?

А тут разве есть представитель банка?
https://m.ideabank.ua/ru/private-client ... e-more-25/
Жду кредитный лимит по карте Weekend от ТАСКОМБАНКа с 03.12.2018.
dengon
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:50

Re: Идея Банк

  dengon написав:А тут разве есть представитель банка?

Была, ушла в декрет.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:55

  BBC написав:
  aliksey написав:https://m.ideabank.ua/uk/private-client ... n=Action25

Можно по-подробнее?

Отбирают 30 счастливчиков.


Думаете еще не отобрали? :)
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:28

  BBC написав:
  aliksey написав:Вопрос к представителю банка.

Получил на вайбер рекламу кэшбэка 25%
Ссылка не открывается
https://m.ideabank.ua/uk/private-client ... n=Action25

Можно по-подробнее?

Отбирают 30 счастливчиков.


Жаль - опять лотерея :(

ПС линк заработал
aliksey
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 23:47

  aliksey написав:ПС линк заработал

Ошибка 404, как и было...
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