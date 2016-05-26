RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1565156615671568

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:19

  aliksey написав:Вопрос к представителю банка.

Получил на вайбер рекламу кэшбэка 25%
Ссылка не открывается
https://m.ideabank.ua/uk/private-client ... n=Action25

Можно по-подробнее?

Отбирают 30 счастливчиков.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14080
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 1167 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:20

  aliksey написав:Вопрос к представителю банка.

Получил на вайбер рекламу кэшбэка 25%
Ссылка не открывается
https://m.ideabank.ua/uk/private-client ... n=Action25

Можно по-подробнее?

А тут разве есть представитель банка?
https://m.ideabank.ua/ru/private-client ... e-more-25/
Жду кредитный лимит по карте Weekend от ТАСКОМБАНКа с 03.12.2018.
dengon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 145
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:50

Re: Идея Банк

  dengon написав:А тут разве есть представитель банка?

Была, ушла в декрет.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14080
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 1167 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:55

  BBC написав:
  aliksey написав:https://m.ideabank.ua/uk/private-client ... n=Action25

Можно по-подробнее?

Отбирают 30 счастливчиков.


Думаете еще не отобрали? :)
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2381
З нами з: 24.06.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:28

  BBC написав:
  aliksey написав:Вопрос к представителю банка.

Получил на вайбер рекламу кэшбэка 25%
Ссылка не открывается
https://m.ideabank.ua/uk/private-client ... n=Action25

Можно по-подробнее?

Отбирают 30 счастливчиков.


Жаль - опять лотерея :(

ПС линк заработал
aliksey
 
Повідомлень: 14
З нами з: 04.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 23:47

  aliksey написав:ПС линк заработал

Ошибка 404, как и было...
Vorlon
 
Повідомлень: 6231
З нами з: 14.06.13
Подякував: 340 раз.
Подякували: 636 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 23:53

Умови по 25%
https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=521

https://m.ideabank.ua/uk/private-client ... ntent=post
KVV
 
Повідомлень: 7
З нами з: 29.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:37

Re: Идея Банк

Есть на руках Card Blanche White с кредитным лимитом и отсутствием задолженности на 01.12. В течении декабря были оплаты в POS-терминалах на сумму, скажем, 5000.00 грн.
Правильно ли я понимаю то, что для пребывания в льготном периоде я должен до конца декабря оплатить 5% * 5000 = 250.00 грн и погасить оставшиеся 5000-250=4750.00 до конца января?
Никаких других комиссий нет? Если я трачу меньше 3к в месяц, то попадаю на 25.00, иначе - нет. Правильно?
alex_2013
 
Повідомлень: 160
З нами з: 10.04.13
Подякував: 107 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:50

  alex_2013 написав:Есть на руках Card Blanche White с кредитным лимитом и отсутствием задолженности на 01.12. В течении декабря были оплаты в POS-терминалах на сумму, скажем, 5000.00 грн.
Правильно ли я понимаю то, что для пребывания в льготном периоде я должен до конца декабря оплатить 5% * 5000 = 250.00 грн и погасить оставшиеся 5000-250=4750.00 до конца января?
Никаких других комиссий нет? Если я трачу меньше 3к в месяц, то попадаю на 25.00, иначе - нет. Правильно?

Если на 01.12 задолженности не было - в декабре платить ничего не надо. Льготный период до конца января.
Fylhtq
 
Повідомлень: 38
З нами з: 22.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1565156615671568
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Asdушный, Алексей77, slasva, V2 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3321, 3322, 3323
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33224 4096170
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 гру, 2018 15:19
Алексей77
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 14, 15, 16
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
152 18323
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 гру, 2018 14:47
pr_skybank
ОТП БАНК 1 ... 558, 559, 560
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5599 1331560
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 гру, 2018 14:44
IMPRINTER

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.