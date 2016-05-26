Есть на руках Card Blanche White с кредитным лимитом и отсутствием задолженности на 01.12. В течении декабря были оплаты в POS-терминалах на сумму, скажем, 5000.00 грн. Правильно ли я понимаю то, что для пребывания в льготном периоде я должен до конца декабря оплатить 5% * 5000 = 250.00 грн и погасить оставшиеся 5000-250=4750.00 до конца января? Никаких других комиссий нет? Если я трачу меньше 3к в месяц, то попадаю на 25.00, иначе - нет. Правильно?
alex_2013 написав:Есть на руках Card Blanche White с кредитным лимитом и отсутствием задолженности на 01.12. В течении декабря были оплаты в POS-терминалах на сумму, скажем, 5000.00 грн. Правильно ли я понимаю то, что для пребывания в льготном периоде я должен до конца декабря оплатить 5% * 5000 = 250.00 грн и погасить оставшиеся 5000-250=4750.00 до конца января? Никаких других комиссий нет? Если я трачу меньше 3к в месяц, то попадаю на 25.00, иначе - нет. Правильно?
Если на 01.12 задолженности не было - в декабре платить ничего не надо. Льготный период до конца января.