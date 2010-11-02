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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 гру, 2018 12:04
[/quote]alex_2013
Колега Stringer усе правильно пише.
1. ТІ 5% чи скільки там платиться у перший місяць дії картки, потім чітко витрати за попередній місяць погашаються до кінця наступного, якщо ви хочете бути в ґрейсі, а не платити відсотки. Але щоби не було несподіванок варто уточнити у відділенні суму до оплати. Кинути на пару грн. більше.
2. Часто трати за кінець місяця проводяться в наступному.
3. В Іб чомусь пишуть про обовязковий платіж, до КБВ (при перебуванні в ґрейсі) це не має відношення.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 12:20
alex_2013 написав:
Если я трачу меньше 3к в месяц, то попадаю на 25.00, иначе - нет. Правильно?
Якщо не буде заборгованості, то і абонки не буде і при менших витратах.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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