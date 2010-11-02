RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1566156715681569

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:04

[/quote]alex_2013

Колега Stringer усе правильно пише.
1. ТІ 5% чи скільки там платиться у перший місяць дії картки, потім чітко витрати за попередній місяць погашаються до кінця наступного, якщо ви хочете бути в ґрейсі, а не платити відсотки. Але щоби не було несподіванок варто уточнити у відділенні суму до оплати. Кинути на пару грн. більше.
2. Часто трати за кінець місяця проводяться в наступному.
3. В Іб чомусь пишуть про обовязковий платіж, до КБВ (при перебуванні в ґрейсі) це не має відношення.
stargazer
 
Повідомлень: 921
З нами з: 15.04.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:20

Re: Идея Банк

  alex_2013 написав:Если я трачу меньше 3к в месяц, то попадаю на 25.00, иначе - нет. Правильно?


Якщо не буде заборгованості, то і абонки не буде і при менших витратах.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2118
З нами з: 19.04.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1566156715681569
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Computer, greenozon, Kevin, liliya_logical, rils33, Stringer, югин і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6546, 6547, 6548
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
65470 8123837
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 гру, 2018 13:31
Sinica
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3323, 3324, 3325
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33241 4098084
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 гру, 2018 13:00
BBC
Банк Глобус 1 ... 425, 426, 427
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4264 584112
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 гру, 2018 11:51
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65471)
20.12.2018 13:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.