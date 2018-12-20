Якщо не буде заборгованості, то і абонки не буде і при менших витратах.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 гру, 2018 12:20
Re: Идея Банк
Якщо не буде заборгованості, то і абонки не буде і при менших витратах.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:35
Re: Идея Банк
Підкажіть, будь ласка, чи є комісія за конвертацію валюти по картці Card Blanche White Online (якщо розраховуватись в іноземних інтернет-магазинах)? І якщо є, то який розмір комісії?
Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:37
3.5 Комісія за здійснення операції у валюті, відмінній від валюти рахунку Входить у вартість обслуговування пакету послуг
... делайте хоть что-нибудь!
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