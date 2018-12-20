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Обслуговування в українських
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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1566156715681569

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:20

Re: Идея Банк

  alex_2013 написав:Если я трачу меньше 3к в месяц, то попадаю на 25.00, иначе - нет. Правильно?


Якщо не буде заборгованості, то і абонки не буде і при менших витратах.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:35

Re: Идея Банк

Підкажіть, будь ласка, чи є комісія за конвертацію валюти по картці Card Blanche White Online (якщо розраховуватись в іноземних інтернет-магазинах)? І якщо є, то який розмір комісії?
Bambula
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:37

  Bambula написав:Підкажіть, будь ласка, чи є комісія за конвертацію валюти по картці Card Blanche White Online (якщо розраховуватись в іноземних інтернет-магазинах)? І якщо є, то який розмір комісії?


3.5 Комісія за здійснення операції у валюті, відмінній від валюти рахунку Входить у вартість обслуговування пакету послуг
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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