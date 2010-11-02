Якщо не буде заборгованості, то і абонки не буде і при менших витратах.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 гру, 2018 12:20
Re: Идея Банк
Якщо не буде заборгованості, то і абонки не буде і при менших витратах.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:35
Re: Идея Банк
Підкажіть, будь ласка, чи є комісія за конвертацію валюти по картці Card Blanche White Online (якщо розраховуватись в іноземних інтернет-магазинах)? І якщо є, то який розмір комісії?
Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:37
3.5 Комісія за здійснення операції у валюті, відмінній від валюти рахунку Входить у вартість обслуговування пакету послуг
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:20
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:50
У Онлайн абонка 25грн берется если на момент ИД есть задолженность
Если к ИД полностью погашена текущая задолженность и есть свои средства, то абонка не взымается, а даже начисляется 10% на свои
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:33
Додано: Суб 22 гру, 2018 17:19
Re: Идея Банк
Картковий курс у них, звичайно, не дуже привабливий: 27.95.
Тоді, як у моно і привата - 27.76 і 27.78 відповідно
Додано: Чет 27 гру, 2018 16:50
Re: Идея Банк
Что то часто по CBW начали выпадать странные отказы на POS - "Перевищено ліміт", хотя уже через час в другом месте на сумму значительно больше транзакция проходит. На ГЛ, морозится, ничего не видят, говорят терминал глючный, эскалацию не хотят поднимать. Но ошибка явно не терминальная, и выпадает в разных местах, да и эти же покупки ТАСей норм платятся.
Раз в месяц подставляет Идея, ГЛ морозится, продавцы улыбаются, когда на сумму 150грн вываливается отказ "Перевищено ліміт", смотрят как на бомжа
По сервису, на сейчас, это худший банк с которым работаю.
Додано: Пон 31 гру, 2018 08:10
Почали рахувати той символічний % на грейсову заборгованість. За грудень наросло вже 10 коп. на середню заборгованість впродовж місяця близько 20 кгрн.
В гудні, коли отримав кешбек, то окремим рядком 1 коп. % погасилась.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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