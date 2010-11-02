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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1566156715681569

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:20

Re: Идея Банк

  alex_2013 написав:Если я трачу меньше 3к в месяц, то попадаю на 25.00, иначе - нет. Правильно?


Якщо не буде заборгованості, то і абонки не буде і при менших витратах.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:35

Re: Идея Банк

Підкажіть, будь ласка, чи є комісія за конвертацію валюти по картці Card Blanche White Online (якщо розраховуватись в іноземних інтернет-магазинах)? І якщо є, то який розмір комісії?
Bambula
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:37

  Bambula написав:Підкажіть, будь ласка, чи є комісія за конвертацію валюти по картці Card Blanche White Online (якщо розраховуватись в іноземних інтернет-магазинах)? І якщо є, то який розмір комісії?


3.5 Комісія за здійснення операції у валюті, відмінній від валюти рахунку Входить у вартість обслуговування пакету послуг
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:20

  Ой+ написав:
  alex_2013 написав:Если я трачу меньше 3к в месяц, то попадаю на 25.00, иначе - нет. Правильно?


Якщо не буде заборгованості, то і абонки не буде і при менших витратах.

По Online умови ті ж самі чи все ж таки треба спалити 3к/міс. щоб не було абонки?
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:50

У Онлайн абонка 25грн берется если на момент ИД есть задолженность
Если к ИД полностью погашена текущая задолженность и есть свои средства, то абонка не взымается, а даже начисляется 10% на свои :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:33

  clientage написав:У Онлайн абонка 25грн берется если на момент ИД есть задолженность
Если к ИД полностью погашена текущая задолженность и есть свои средства, то абонка не взымается, а даже начисляется 10% на свои :)

Спсб

Тепер ще б дізнатися свою ІД :)
(якщо дата договору 03.12.)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:19

Re: Идея Банк

Картковий курс у них, звичайно, не дуже привабливий: 27.95.
Тоді, як у моно і привата - 27.76 і 27.78 відповідно
Bambula
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 16:50

Re: Идея Банк

Что то часто по CBW начали выпадать странные отказы на POS - "Перевищено ліміт", хотя уже через час в другом месте на сумму значительно больше транзакция проходит. На ГЛ, морозится, ничего не видят, говорят терминал глючный, эскалацию не хотят поднимать. Но ошибка явно не терминальная, и выпадает в разных местах, да и эти же покупки ТАСей норм платятся.
Раз в месяц подставляет Идея, ГЛ морозится, продавцы улыбаются, когда на сумму 150грн вываливается отказ "Перевищено ліміт", смотрят как на бомжа :mrgreen:
По сервису, на сейчас, это худший банк с которым работаю.
ziks
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 08:10

  clientage написав:
  Ой+ написав:Ідея вперше мені виставила 1 коп., за користування кредитними коштами.

да там 1 коп вечно висит, я уже 2 мес не плачу, наблюдаю :)


Почали рахувати той символічний % на грейсову заборгованість. За грудень наросло вже 10 коп. на середню заборгованість впродовж місяця близько 20 кгрн.
В гудні, коли отримав кешбек, то окремим рядком 1 коп. % погасилась.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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