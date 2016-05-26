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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 гру, 2018 16:01
Ой+ написав: clientage написав: Ой+ написав:
Ідея вперше мені виставила 1 коп., за користування кредитними коштами.
да там 1 коп вечно висит, я уже 2 мес не плачу, наблюдаю
Почали рахувати той символічний % на грейсову заборгованість. За грудень наросло вже 10 коп. на середню заборгованість впродовж місяця близько 20 кгрн.
В гудні, коли отримав кешбек, то окремим рядком 1 коп. % погасилась.
По двох акках нулі. достатні обороти. Має бути інша причина
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