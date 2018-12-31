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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1567156815691570

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:01

  Ой+ написав:
  clientage написав:
  Ой+ написав:Ідея вперше мені виставила 1 коп., за користування кредитними коштами.

да там 1 коп вечно висит, я уже 2 мес не плачу, наблюдаю :)


Почали рахувати той символічний % на грейсову заборгованість. За грудень наросло вже 10 коп. на середню заборгованість впродовж місяця близько 20 кгрн.
В гудні, коли отримав кешбек, то окремим рядком 1 коп. % погасилась.


По двох акках нулі. достатні обороти. Має бути інша причина
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 07:44

  clientage написав:У меня пока:
Назва пакету Card Blanche ONLINE ID INS
Обов’язковий платіж 0,00 UAH у тому числі за відсотками -0,01 UAH сплатити до 12.01.2019
:P

Пакет такой же.
Обязательный платеж 0,00 UAH в том числе за процентами -0,01 UAH оплатить до..
В ИД платим с плюс копейкой?
guntherhouse777
 
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