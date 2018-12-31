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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 гру, 2018 16:01
Ой+ написав: clientage написав: Ой+ написав:
Ідея вперше мені виставила 1 коп., за користування кредитними коштами.
да там 1 коп вечно висит, я уже 2 мес не плачу, наблюдаю
Почали рахувати той символічний % на грейсову заборгованість. За грудень наросло вже 10 коп. на середню заборгованість впродовж місяця близько 20 кгрн.
В гудні, коли отримав кешбек, то окремим рядком 1 коп. % погасилась.
По двох акках нулі. достатні обороти. Має бути інша причина
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Додано: Вів 01 січ, 2019 07:44
clientage написав:
У меня пока:
Назва пакету Card Blanche ONLINE ID INS
Обов’язковий платіж 0,00 UAH у тому числі за відсотками -0,01 UAH сплатити до 12.01.2019
Пакет такой же.
Обязательный платеж 0,00 UAH в том числе за процентами -0,01 UAH оплатить до..
В ИД платим с плюс копейкой?
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