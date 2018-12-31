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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 гру, 2018 16:01
Ой+ написав: clientage написав: Ой+ написав:
Ідея вперше мені виставила 1 коп., за користування кредитними коштами.
да там 1 коп вечно висит, я уже 2 мес не плачу, наблюдаю
Почали рахувати той символічний % на грейсову заборгованість. За грудень наросло вже 10 коп. на середню заборгованість впродовж місяця близько 20 кгрн.
В гудні, коли отримав кешбек, то окремим рядком 1 коп. % погасилась.
По двох акках нулі. достатні обороти. Має бути інша причина
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wolt450
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Додано: Вів 01 січ, 2019 07:44
clientage написав:
У меня пока:
Назва пакету Card Blanche ONLINE ID INS
Обов’язковий платіж 0,00 UAH у тому числі за відсотками -0,01 UAH сплатити до 12.01.2019
Пакет такой же.
Обязательный платеж 0,00 UAH в том числе за процентами -0,01 UAH оплатить до..
В ИД платим с плюс копейкой?
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guntherhouse777
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Додано: Вів 01 січ, 2019 11:01
guntherhouse777 написав:
В месяц оформления КК Онлайн -200 грн.,10% (-кролячий), но не забываем, что необходимо именно первую операцию провести на 2к.
А во втором и последующем месяце-па500, 5%(минус налог). Вот тут уже учитываются траты совокупно.
Подскажите, для Card Blanche White Walk(ins) тоже необходимо первую операцию провести не менее чем на 2к ?, не нашел в тарифах, или это из опыта? Спасибо!
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sergise
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Додано: Вів 01 січ, 2019 12:14
guntherhouse777 написав: clientage написав:
У меня пока:
Назва пакету Card Blanche ONLINE ID INS
Обов’язковий платіж 0,00 UAH у тому числі за відсотками -0,01 UAH сплатити до 12.01.2019
Пакет такой же.
Обязательный платеж 0,00 UAH в том числе за процентами -0,01 UAH оплатить до..
В ИД платим с плюс копейкой?
Нее, -0.01 -- эт же долг Идеи нам!!
Эт т.с. техническая сумма, думаю просто для отображения ОМП даж 0го
sergise написав:
Подскажите, для Card Blanche White Walk(ins) тоже необходимо первую операцию провести не менее чем на 2к ?, не нашел в тарифах, или это из опыта? Спасибо!
ТОЛЬКО по первой трате будет КБ-10% (макс 200грн), вот и хочется по-максимуму затулить первую покупку. Кроме этого, Идея мастак придержать 1ю проводку, и если вы сделали две покупки подряд с разницей в 1..2 дня, то оч. велика вероятность, шо 2я покупка на меньшую сумму проведется 1й по картсчету, и именно за неё вам и начислят 1й КБ-10%. Поэтому свинорылы делают вааще ток ОДИН выстрел до конца месяца оформления карты... и сразу на 2000 грн, т.е. по-максимуму
Кроме этого нуна помнить, шо КБ начисляют в сл. +10дн за покупки до конца предыдущ. мес., страховку тоже вычисляют исходя трат до конца мес (у вас ins есть). Но начисляют страх в +1% к ОМП в ИД, а шобы страх не начислили, нуна погасить всю текущую задолженность таки до конца мес.
А если хотите избежать и абонки (при таратах до 3К), то задолженности не должно быть и до ИД
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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