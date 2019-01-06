Ой+ написав:Ідея вперше мені виставила 1 коп., за користування кредитними коштами.
да там 1 коп вечно висит, я уже 2 мес не плачу, наблюдаю
Почали рахувати той символічний % на грейсову заборгованість. За грудень наросло вже 10 коп. на середню заборгованість впродовж місяця близько 20 кгрн. В гудні, коли отримав кешбек, то окремим рядком 1 коп. % погасилась.
По двох акках нулі. достатні обороти. Має бути інша причина
guntherhouse777 написав:В месяц оформления КК Онлайн -200 грн.,10% (-кролячий), но не забываем, что необходимо именно первую операцию провести на 2к. А во втором и последующем месяце-па500, 5%(минус налог). Вот тут уже учитываются траты совокупно.
Подскажите, для Card Blanche White Walk(ins) тоже необходимо первую операцию провести не менее чем на 2к ?, не нашел в тарифах, или это из опыта? Спасибо!
clientage написав:У меня пока: Назва пакету Card Blanche ONLINE ID INS Обов’язковий платіж 0,00 UAH у тому числі за відсотками -0,01 UAH сплатити до 12.01.2019
Пакет такой же. Обязательный платеж 0,00 UAH в том числе за процентами -0,01 UAH оплатить до.. В ИД платим с плюс копейкой?
Нее, -0.01 -- эт же долг Идеи нам!! Эт т.с. техническая сумма, думаю просто для отображения ОМП даж 0го
sergise написав:Подскажите, для Card Blanche White Walk(ins) тоже необходимо первую операцию провести не менее чем на 2к ?, не нашел в тарифах, или это из опыта? Спасибо!
ТОЛЬКО по первой трате будет КБ-10% (макс 200грн), вот и хочется по-максимуму затулить первую покупку. Кроме этого, Идея мастак придержать 1ю проводку, и если вы сделали две покупки подряд с разницей в 1..2 дня, то оч. велика вероятность, шо 2я покупка на меньшую сумму проведется 1й по картсчету, и именно за неё вам и начислят 1й КБ-10%. Поэтому свинорылы делают вааще ток ОДИН выстрел до конца месяца оформления карты... и сразу на 2000 грн, т.е. по-максимуму Кроме этого нуна помнить, шо КБ начисляют в сл. +10дн за покупки до конца предыдущ. мес., страховку тоже вычисляют исходя трат до конца мес (у вас ins есть). Но начисляют страх в +1% к ОМП в ИД, а шобы страх не начислили, нуна погасить всю текущую задолженность таки до конца мес. А если хотите избежать и абонки (при таратах до 3К), то задолженности не должно быть и до ИД
clientage написав: страховку тоже вычисляют исходя трат до конца мес (у вас ins есть). Но начисляют страх в +1% к ОМП в ИД, а шобы страх не начислили, нуна погасить всю текущую задолженность таки до конца мес. А если хотите избежать и абонки (при таратах до 3К), то задолженности не должно быть и до ИД
Страховку в пакете поздно увидел Да, особенно не понравилось в п 5.1 "… Щомісячно в останній банківський день місяця, за рахунок …", учитывая, что у меня РД 21го. Пошел на следующий день в отделение, попросил выпустить другой пакет, без страховки. Сначала сказали, что так нельзя и надо ждать 45 дней, потом куда-то позвонили, что-то пощелкали на клавиатуре и сказали все, можете не переживать, страховка отключена Но проверять пока не хочется. Поэтому предполагаю пользоваться картой с 1-го по 18-е, потом гасить в ноль плюс пару гривен через СЭП по реквизитам (с Аллы или Привата) или через приложение монобанка "Перевести на карту". Кстати, тестовый перевод через приложение моно на 10грн от 23/12 был проведен/зачислен на карту жены 26/12. Так как у жены РД 22го, и без страховки, то с 22 по первое число будем использовать ее карту Прокомментируйте плиз мои предположения. Спасибо!
Шановні клієнти! Повідомляємо, що 01.02.2019р. буде здійснено міграцію Тарифних планів за наступною схемою:
«Класичний», «Преміум», «Базовий», «Вигідний», «Для моряків» переведено на «Пакет Послуг «CARD BLANCHE DEBIT» Тариф «CARD BLANCHE DEBIT» рівня «Green»; «Стартовий КЗ» буде переведено на «Стартовий» «Без кордонів», «Travel» переведено на «Пакет Послуг «CARD BLANCHE DEBIT» Тариф «CARD BLANCHE DEBIT» рівня «Brown Travel» (Щомісячне обслуговування пакету послуг з другого року після переведення); «Пенсійний» переведено на «Пакет послуг «CARD BLANCHE DEBIT» Тариф «CARD BLANCHE DEBIT FUND» рівня «Green Social»; «Зарплатний», «Ідеальний», «Депозитний», переведено на «Пакет послуг «CARD BLANCHE DEBIT» Тариф «CARD BLANCHE DEBIT FUND» рівня «Green FUND»; «Стартовий», «Стартовий КЗ» переведено на «Пакет послуг «CARD BLANCHE DEBIT» Тариф «CARD BLANCHE DEBIT FUND» рівня «Green Credit»; «Ідеальний+» переведено на «Пакет послуг «CARD BLANCHE DEBIT» Тариф «CARD BLANCHE DEBIT STAFF» рівня «Green»