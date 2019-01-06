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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1567156815691570

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:01

  Ой+ написав:
  clientage написав:
  Ой+ написав:Ідея вперше мені виставила 1 коп., за користування кредитними коштами.

да там 1 коп вечно висит, я уже 2 мес не плачу, наблюдаю :)


Почали рахувати той символічний % на грейсову заборгованість. За грудень наросло вже 10 коп. на середню заборгованість впродовж місяця близько 20 кгрн.
В гудні, коли отримав кешбек, то окремим рядком 1 коп. % погасилась.


По двох акках нулі. достатні обороти. Має бути інша причина
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 07:44

  clientage написав:У меня пока:
Назва пакету Card Blanche ONLINE ID INS
Обов’язковий платіж 0,00 UAH у тому числі за відсотками -0,01 UAH сплатити до 12.01.2019
:P

Пакет такой же.
Обязательный платеж 0,00 UAH в том числе за процентами -0,01 UAH оплатить до..
В ИД платим с плюс копейкой?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 11:01

  guntherhouse777 написав:В месяц оформления КК Онлайн -200 грн.,10% (-кролячий), но не забываем, что необходимо именно первую операцию провести на 2к.
А во втором и последующем месяце-па500, 5%(минус налог). Вот тут уже учитываются траты совокупно.


Подскажите, для Card Blanche White Walk(ins) тоже необходимо первую операцию провести не менее чем на 2к ?, не нашел в тарифах, или это из опыта? Спасибо!
sergise
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:14

  guntherhouse777 написав:
  clientage написав:У меня пока:
Назва пакету Card Blanche ONLINE ID INS
Обов’язковий платіж 0,00 UAH у тому числі за відсотками -0,01 UAH сплатити до 12.01.2019
:P

Пакет такой же.
Обязательный платеж 0,00 UAH в том числе за процентами -0,01 UAH оплатить до..
В ИД платим с плюс копейкой?

Нее, -0.01 -- эт же долг Идеи нам!! :lol:
Эт т.с. техническая сумма, думаю просто для отображения ОМП даж 0го
  sergise написав:Подскажите, для Card Blanche White Walk(ins) тоже необходимо первую операцию провести не менее чем на 2к ?, не нашел в тарифах, или это из опыта? Спасибо!

ТОЛЬКО по первой трате будет КБ-10% (макс 200грн), вот и хочется по-максимуму затулить первую покупку. Кроме этого, Идея мастак придержать 1ю проводку, и если вы сделали две покупки подряд с разницей в 1..2 дня, то оч. велика вероятность, шо 2я покупка на меньшую сумму проведется 1й по картсчету, и именно за неё вам и начислят 1й КБ-10%. Поэтому свинорылы делают вааще ток ОДИН выстрел до конца месяца оформления карты... и сразу на 2000 грн, т.е. по-максимуму :lol:
Кроме этого нуна помнить, шо КБ начисляют в сл. +10дн за покупки до конца предыдущ. мес., страховку тоже вычисляют исходя трат до конца мес (у вас ins есть). Но начисляют страх в +1% к ОМП в ИД, а шобы страх не начислили, нуна погасить всю текущую задолженность таки до конца мес.
А если хотите избежать и абонки (при таратах до 3К), то задолженности не должно быть и до ИД
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:32

Re: Идея Банк

Спасибо!
sergise
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:53

  sergise написав:Спасибо!

Но вот все clientage разжевал!
Не успел я)
Спасибо)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:58

  clientage написав: страховку тоже вычисляют исходя трат до конца мес (у вас ins есть). Но начисляют страх в +1% к ОМП в ИД, а шобы страх не начислили, нуна погасить всю текущую задолженность таки до конца мес.
А если хотите избежать и абонки (при таратах до 3К), то задолженности не должно быть и до ИД


Страховку в пакете поздно увидел :(
Да, особенно не понравилось в п 5.1 "… Щомісячно в останній банківський день місяця, за рахунок …", учитывая, что у меня РД 21го.
Пошел на следующий день в отделение, попросил выпустить другой пакет, без страховки. Сначала сказали, что так нельзя и надо ждать 45 дней, потом куда-то позвонили, что-то пощелкали на клавиатуре и сказали все, можете не переживать, страховка отключена :) Но проверять пока не хочется.
Поэтому предполагаю пользоваться картой с 1-го по 18-е, потом гасить в ноль плюс пару гривен через СЭП по реквизитам (с Аллы или Привата) или через приложение монобанка "Перевести на карту". Кстати, тестовый перевод через приложение моно на 10грн от 23/12 был проведен/зачислен на карту жены 26/12.
Так как у жены РД 22го, и без страховки, то с 22 по первое число будем использовать ее карту :)
Прокомментируйте плиз мои предположения. Спасибо!
sergise
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:52

Зміна тарифів

https://www.ideabank.ua/uk/about/news/1 ... a-taryfiv/

Шановні клієнти!
Повідомляємо, що 01.02.2019р. буде здійснено міграцію Тарифних планів за наступною схемою:

«Класичний», «Преміум», «Базовий», «Вигідний», «Для моряків» переведено на «Пакет Послуг «CARD BLANCHE DEBIT» Тариф «CARD BLANCHE DEBIT» рівня «Green»;
«Стартовий КЗ» буде переведено на «Стартовий»
«Без кордонів», «Travel» переведено на «Пакет Послуг «CARD BLANCHE DEBIT» Тариф «CARD BLANCHE DEBIT» рівня «Brown Travel» (Щомісячне обслуговування пакету послуг з другого року після переведення);
«Пенсійний» переведено на «Пакет послуг «CARD BLANCHE DEBIT» Тариф «CARD BLANCHE DEBIT FUND» рівня «Green Social»;
«Зарплатний», «Ідеальний», «Депозитний», переведено на «Пакет послуг «CARD BLANCHE DEBIT» Тариф «CARD BLANCHE DEBIT FUND» рівня «Green FUND»;
«Стартовий», «Стартовий КЗ» переведено на «Пакет послуг «CARD BLANCHE DEBIT» Тариф «CARD BLANCHE DEBIT FUND» рівня «Green Credit»;
«Ідеальний+» переведено на «Пакет послуг «CARD BLANCHE DEBIT» Тариф «CARD BLANCHE DEBIT STAFF» рівня «Green»

https://www.ideabank.ua/uk/about/news/1 ... a-taryfiv/
riwalir
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 22:32

Re: Идея Банк

Зарах на картку буде 0.5%,мін 5грн. З плюсів безкоштовно видача в будь-якому банкоматі
tarasum
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