Додано: Вів 01 січ, 2019 12:14

guntherhouse777 написав: clientage написав: У меня пока:

Назва пакету Card Blanche ONLINE ID INS

Обов’язковий платіж 0,00 UAH у тому числі за відсотками -0,01 UAH сплатити до 12.01.2019

У меня пока:Назва пакету Card Blanche ONLINE ID INSОбов’язковий платіж 0,00 UAH у тому числі за відсотками -0,01 UAH сплатити до 12.01.2019

Пакет такой же.

Обязательный платеж 0,00 UAH в том числе за процентами -0,01 UAH оплатить до..

В ИД платим с плюс копейкой? Пакет такой же.Обязательный платеж 0,00 UAH в том числе за процентами -0,01 UAH оплатить до..В ИД платим с плюс копейкой?

sergise написав: Подскажите, для Card Blanche White Walk(ins) тоже необходимо первую операцию провести не менее чем на 2к ?, не нашел в тарифах, или это из опыта? Спасибо! Подскажите, для Card Blanche White Walk(ins) тоже необходимо первую операцию провести не менее чем на 2к ?, не нашел в тарифах, или это из опыта? Спасибо!

Нее, -0.01 -- эт же долг Идеи нам!!Эт т.с. техническая сумма, думаю просто для отображения ОМП даж 0гоТОЛЬКО по первой трате будет КБ-10% (макс 200грн), вот и хочется по-максимуму затулить первую покупку. Кроме этого, Идея мастак придержать 1ю проводку, и если вы сделали две покупки подряд с разницей в 1..2 дня, то оч. велика вероятность, шо 2я покупка на меньшую сумму проведется 1й по картсчету, и именно за неё вам и начислят 1й КБ-10%. Поэтому свинорылы делают вааще ток ОДИН выстрел до конца месяца оформления карты... и сразу на 2000 грн, т.е. по-максимумуКроме этого нуна помнить, шо КБ начисляют в сл. +10дн за покупки до конца предыдущ. мес., страховку тоже вычисляют исходя трат до конца мес (у вас ins есть). Но начисляют страх в +1% к ОМП в ИД, а шобы страх не начислили, нуна погасить всю текущую задолженность таки до конца мес.А если хотите избежать и абонки (при таратах до 3К), то задолженности не должно быть и до ИД