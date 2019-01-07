Шановні клієнти! Повідомляємо, що 01.02.2019р. буде здійснено міграцію Тарифних планів за наступною схемою:
«Класичний», «Преміум», «Базовий», «Вигідний», «Для моряків» переведено на «Пакет Послуг «CARD BLANCHE DEBIT» Тариф «CARD BLANCHE DEBIT» рівня «Green»; «Стартовий КЗ» буде переведено на «Стартовий» «Без кордонів», «Travel» переведено на «Пакет Послуг «CARD BLANCHE DEBIT» Тариф «CARD BLANCHE DEBIT» рівня «Brown Travel» (Щомісячне обслуговування пакету послуг з другого року після переведення); «Пенсійний» переведено на «Пакет послуг «CARD BLANCHE DEBIT» Тариф «CARD BLANCHE DEBIT FUND» рівня «Green Social»; «Зарплатний», «Ідеальний», «Депозитний», переведено на «Пакет послуг «CARD BLANCHE DEBIT» Тариф «CARD BLANCHE DEBIT FUND» рівня «Green FUND»; «Стартовий», «Стартовий КЗ» переведено на «Пакет послуг «CARD BLANCHE DEBIT» Тариф «CARD BLANCHE DEBIT FUND» рівня «Green Credit»; «Ідеальний+» переведено на «Пакет послуг «CARD BLANCHE DEBIT» Тариф «CARD BLANCHE DEBIT STAFF» рівня «Green»