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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1568156915701571

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 09:09

  riwalir написав:https://www.ideabank.ua/uk/about/news/1708-2019-01-03-zmina-taryfiv/

Шановні клієнти!
Повідомляємо, що 01.02.2019р. буде здійснено міграцію Тарифних планів за наступною схемою:

«Класичний», «Преміум», «Базовий», «Вигідний», «Для моряків» переведено на «Пакет Послуг «CARD BLANCHE DEBIT» Тариф «CARD BLANCHE DEBIT» рівня «Green»;
«Стартовий КЗ» буде переведено на «Стартовий»
«Без кордонів», «Travel» переведено на «Пакет Послуг «CARD BLANCHE DEBIT» Тариф «CARD BLANCHE DEBIT» рівня «Brown Travel» (Щомісячне обслуговування пакету послуг з другого року після переведення);
«Пенсійний» переведено на «Пакет послуг «CARD BLANCHE DEBIT» Тариф «CARD BLANCHE DEBIT FUND» рівня «Green Social»;
«Зарплатний», «Ідеальний», «Депозитний», переведено на «Пакет послуг «CARD BLANCHE DEBIT» Тариф «CARD BLANCHE DEBIT FUND» рівня «Green FUND»;
«Стартовий», «Стартовий КЗ» переведено на «Пакет послуг «CARD BLANCHE DEBIT» Тариф «CARD BLANCHE DEBIT FUND» рівня «Green Credit»;
«Ідеальний+» переведено на «Пакет послуг «CARD BLANCHE DEBIT» Тариф «CARD BLANCHE DEBIT STAFF» рівня «Green»

https://www.ideabank.ua/uk/about/news/1 ... a-taryfiv/

Вот и окончание акции с чистым кеш-беком 10%
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 09:30

Re: Идея Банк

В нових тарифах купа комісій і з активного рахунку і з неактивного. Чи можна закрити це добро, залишивши ІБ?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 09:40

Re: Идея Банк

КБВ куда то переводят?
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:56

2XL Ні, але багато інших, в тому числі деякі безплатні, зокрема недавно перейшов на "депозитний", на платні:
Зображення
Востаннє редагувалось Ой+ в Вів 08 січ, 2019 10:57, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:57

Re: Идея Банк

  BBC написав:Вот и окончание акции с чистым кеш-беком 10%

интересно за январь в феврале заплатят или прокинут?
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 11:06

  velvet написав:
  BBC написав:Вот и окончание акции с чистым кеш-беком 10%

интересно за январь в феврале заплатят или прокинут?

Посмотрим.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлень: 14123
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 1176 раз.
 
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