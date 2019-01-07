Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 січ, 2019 09:09
riwalir написав:
https://www.ideabank.ua/uk/about/news/1708-2019-01-03-zmina-taryfiv/
Шановні клієнти!
Повідомляємо, що 01.02.2019р. буде здійснено міграцію Тарифних планів за наступною схемою:
«Класичний», «Преміум», «Базовий», «Вигідний», «Для моряків» переведено на «Пакет Послуг «CARD BLANCHE DEBIT» Тариф «CARD BLANCHE DEBIT» рівня «Green»;
«Стартовий КЗ» буде переведено на «Стартовий»
«Без кордонів», «Travel» переведено на «Пакет Послуг «CARD BLANCHE DEBIT» Тариф «CARD BLANCHE DEBIT» рівня «Brown Travel» (Щомісячне обслуговування пакету послуг з другого року після переведення);
«Пенсійний» переведено на «Пакет послуг «CARD BLANCHE DEBIT» Тариф «CARD BLANCHE DEBIT FUND» рівня «Green Social»;
«Зарплатний», «Ідеальний», «Депозитний», переведено на «Пакет послуг «CARD BLANCHE DEBIT» Тариф «CARD BLANCHE DEBIT FUND» рівня «Green FUND»;
«Стартовий», «Стартовий КЗ» переведено на «Пакет послуг «CARD BLANCHE DEBIT» Тариф «CARD BLANCHE DEBIT FUND» рівня «Green Credit»;
«Ідеальний+» переведено на «Пакет послуг «CARD BLANCHE DEBIT» Тариф «CARD BLANCHE DEBIT STAFF» рівня «Green»
https://www.ideabank.ua/uk/about/news/1 ... a-taryfiv/
Вот и окончание акции с чистым кеш-беком 10%
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Додано: Вів 08 січ, 2019 09:30
В нових тарифах купа комісій і з активного рахунку і з неактивного. Чи можна закрити це добро, залишивши ІБ?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Вів 08 січ, 2019 09:40
КБВ куда то переводят?
Размер имеет значение.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 10:56
2XL
Ні, але багато інших, в тому числі деякі безплатні, зокрема недавно перейшов на "депозитний", на платні:
Востаннє редагувалось
Ой+
в Вів 08 січ, 2019 10:57, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Подякували: 278 раз.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 10:57
BBC написав:
Вот и окончание акции с чистым кеш-беком 10%
интересно за январь в феврале заплатят или прокинут?
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velvet
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Додано: Вів 08 січ, 2019 11:06
velvet написав: BBC написав:
Вот и окончание акции с чистым кеш-беком 10%
интересно за январь в феврале заплатят или прокинут?
Посмотрим.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
Повідомлень: 14123
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 1176 раз.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 11:48
А что, кэшбек уже все? И, по онлайну?
wig
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Додано: Вів 08 січ, 2019 11:53
wig написав:
А что, кэшбек уже все? И, по онлайну?
кто сказал?
Stringer
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Додано: Вів 08 січ, 2019 11:58
Так изначально был акционный до конца года.
Есть разве инфа, что продлили?
wig
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Додано: Вів 08 січ, 2019 12:19
Вроде по КБ White (кешбек 3% АЗС,2% супермаркет) ничего не поменяется?
ukrprom2014
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