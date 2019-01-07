RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1569157015711572

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:28

10/1000/5000

а с депо -> грин дебит фунд
если не сделать 10пл или 1000г или 5000 на остаток, то какая абонка?
или шо?
не нашел
v57
 
Повідомлень: 1981
З нами з: 14.03.10
Подякував: 73 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:36

v57
Если это то - https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=450
то пункт 1.2 - не тарифікується
sergise
 
Повідомлень: 44
З нами з: 09.03.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:40

  sergise написав:v57
Если это то - https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=450
то пункт 1.2 - не тарифікується


ну то другое дело :)
+
v57
 
Повідомлень: 1981
З нами з: 14.03.10
Подякував: 73 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1569157015711572
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, begemoto, dk-05 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6621, 6622, 6623
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
66222 8193864
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 січ, 2019 13:15
curiousobro
А-Банк 1 ... 1126, 1127, 1128
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11272 1640446
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 січ, 2019 12:11
tmp01
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3347, 3348, 3349
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33483 4125255
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 січ, 2019 08:20
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.