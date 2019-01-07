а с депо -> грин дебит фунд
если не сделать 10пл или 1000г или 5000 на остаток, то какая абонка?
или шо?
не нашел
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 січ, 2019 12:28
10/1000/5000
а с депо -> грин дебит фунд
если не сделать 10пл или 1000г или 5000 на остаток, то какая абонка?
или шо?
не нашел
Додано: Вів 08 січ, 2019 12:36
v57
Если это то -
то пункт 1.2 - не тарифікується
Додано: Вів 08 січ, 2019 12:40
ну то другое дело
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