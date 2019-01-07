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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1569157015711572

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:28

10/1000/5000

а с депо -> грин дебит фунд
если не сделать 10пл или 1000г или 5000 на остаток, то какая абонка?
или шо?
не нашел
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:36

v57
Если это то - https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=450
то пункт 1.2 - не тарифікується
sergise
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:40

  sergise написав:v57
Если это то - https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=450
то пункт 1.2 - не тарифікується


ну то другое дело :)
+
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 15:25

Re: Идея Банк

Ідея таки обнулила кредитний ліміт по Білявці.
Кредитний ліміт .....,00 грн., доступна сума 0,00 грн.
V2
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 15:37

  V2 написав:Ідея таки обнулила кредитний ліміт по Білявці.
Кредитний ліміт .....,00 грн., доступна сума 0,00 грн.

Полгода не пользовались шоли? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 15:43

clientage
Думаю, більше.
V2
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:26

Re: Идея Банк

Мне в октябре пришла СМС, что обнулила, а сейчас зашел в ИБ - все на месте. В УБКИ вообще сумма годичной давности светится (до мартовского повышения)
Кащей
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