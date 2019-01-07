а с депо -> грин дебит фунд
если не сделать 10пл или 1000г или 5000 на остаток, то какая абонка?
или шо?
не нашел
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Додано: Вів 08 січ, 2019 12:28
10/1000/5000
а с депо -> грин дебит фунд
если не сделать 10пл или 1000г или 5000 на остаток, то какая абонка?
или шо?
не нашел
Додано: Вів 08 січ, 2019 12:36
v57
Если это то -
то пункт 1.2 - не тарифікується
Додано: Вів 08 січ, 2019 12:40
ну то другое дело
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Додано: Вів 08 січ, 2019 15:25
Re: Идея Банк
Ідея таки обнулила кредитний ліміт по Білявці.
Кредитний ліміт .....,00 грн., доступна сума 0,00 грн.
Додано: Вів 08 січ, 2019 15:37
Полгода не пользовались шоли?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:26
Re: Идея Банк
Мне в октябре пришла СМС, что обнулила, а сейчас зашел в ИБ - все на месте. В УБКИ вообще сумма годичной давности светится (до мартовского повышения)
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