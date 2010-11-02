RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1571157215731574>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 14:39

Re: Идея Банк

Подскажите, чтобы не снимало комиссию за неактивность 25 грн. по картбланш white, нужно хотя бы 1 грн. своих держать на карте на конец месяца (т.е. вывести в >0) ?
ukrprom2014
 
Повідомлень: 323
З нами з: 09.03.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 14:46

  ukrprom2014 написав:Подскажите, чтобы не снимало комиссию за неактивность 25 грн. по картбланш white, нужно хотя бы 1 грн. своих держать на карте на конец месяца (т.е. вывести в >0) ?

У кредитки нет такого понятия как неактивность
Там вааще правило "не пользуешься - не платишь"
25грн - эт абонка, если есть задолженность на ИД и трат(по обычной Білявці) было меньше 3К
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27081
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2154 раз.
Подякували: 3122 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 16:17

clientage
А если трат нет и кредлимт не использован, то не снимет 25 грн.?
ukrprom2014
 
Повідомлень: 323
З нами з: 09.03.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 16:18

  ukrprom2014 написав:clientage
А если трат нет и кредлимт не использован, то не снимет 25 грн.?

не снимет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27081
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2154 раз.
Подякували: 3122 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 16:30

  clientage написав:
  ukrprom2014 написав:clientage
А если трат нет и кредлимт не использован, то не снимет 25 грн.?

не снимет

Як варіант - обнулять кредитний ліміт ;)
V2
4
 
Повідомлень: 5627
З нами з: 03.07.09
Подякував: 218 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 16:34

Re: Идея Банк

Правильно я понял, что в «Card Blanche White», вот это вот дело, при оформлении карты можно сразу же отключить ?

"Страховка Ежемесячная плата по Договору добровольного страхования жизни с кредитной картой (взимается в пользу Страховщика) - 1% от суммы фактической задолженности на конец расчетного периода, но не менее 20 грн. При оформлении страхования ОМП увеличивается до 6%."
Igor3777
 
Повідомлень: 6
З нами з: 06.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 16:41

Не юзаю КБВ уже почти год.
Кредлим на месте, в минус не уходит, спокойно спит себе на полочке
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
Повідомлень: 961
З нами з: 27.12.17
Подякував: 48 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:02

  Igor3777 написав:Правильно я понял, что в «Card Blanche White», вот это вот дело, при оформлении карты можно сразу же отключить ?

"Страховка Ежемесячная плата по Договору добровольного страхования жизни с кредитной картой (взимается в пользу Страховщика) - 1% от суммы фактической задолженности на конец расчетного периода, но не менее 20 грн. При оформлении страхования ОМП увеличивается до 6%."

Отключить наврядли, а вот НЕ включать мона попробовать при заказе кредлимита. Но без страха могут кредлимит и не дать :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27081
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2154 раз.
Подякували: 3122 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:37

  clientage написав:
  Igor3777 написав:Правильно я понял, что в «Card Blanche White», вот это вот дело, при оформлении карты можно сразу же отключить ?

"Страховка Ежемесячная плата по Договору добровольного страхования жизни с кредитной картой (взимается в пользу Страховщика) - 1% от суммы фактической задолженности на конец расчетного периода, но не менее 20 грн. При оформлении страхования ОМП увеличивается до 6%."

Отключить наврядли, а вот НЕ включать мона попробовать при заказе кредлимита. Но без страха могут кредлимит и не дать :(



А как заказывается кред лим ? :?
Igor3777
 
Повідомлень: 6
З нами з: 06.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:38

  clientage написав:
  ukrprom2014 написав:clientage
А если трат нет и кредлимт не использован, то не снимет 25 грн.?

не снимет

Ок, а если к концу месяца погасить всю задолженность, но сумма месячных трат будет меньше 3000грн., сожрет 25 грн. комиссии?
ukrprom2014
 
Повідомлень: 323
З нами з: 09.03.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1571157215731574>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, clk, Ivanhoe, lel, Surz, uaprofi, ukrprom2014, vpuser671, wolt450, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 16, 17, 18
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
176 20767
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 січ, 2019 17:54
pr_skybank
А-Банк 1 ... 1127, 1128, 1129
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11288 1642872
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 січ, 2019 17:49
логан1919
Банк Глобус 1 ... 432, 433, 434
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4338 595558
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 січ, 2019 17:28
Кассандра

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.