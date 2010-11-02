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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 січ, 2019 14:39
Подскажите, чтобы не снимало комиссию за неактивность 25 грн. по картбланш white, нужно хотя бы 1 грн. своих держать на карте на конец месяца (т.е. вывести в >0) ?
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ukrprom2014
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Додано: Сер 09 січ, 2019 14:46
ukrprom2014 написав:
Подскажите, чтобы не снимало комиссию за неактивность 25 грн. по картбланш white, нужно хотя бы 1 грн. своих держать на карте на конец месяца (т.е. вывести в >0) ?
У кредитки нет такого понятия как неактивность
Там вааще правило "не пользуешься - не платишь"
25грн - эт абонка, если есть задолженность на ИД и трат(по обычной Білявці) было меньше 3К
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 09 січ, 2019 16:17
clientage
А если трат нет и кредлимт не использован, то не снимет 25 грн.?
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ukrprom2014
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Додано: Сер 09 січ, 2019 16:18
ukrprom2014 написав:clientage
А если трат нет и кредлимт не использован, то не снимет 25 грн.?
не снимет
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clientage
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Додано: Сер 09 січ, 2019 16:30
clientage написав: ukrprom2014 написав:clientage
А если трат нет и кредлимт не использован, то не снимет 25 грн.?
не снимет
Як варіант - обнулять кредитний ліміт
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Додано: Сер 09 січ, 2019 16:34
Правильно я понял, что в «Card Blanche White», вот это вот дело, при оформлении карты можно сразу же отключить ?
"Страховка Ежемесячная плата по Договору добровольного страхования жизни с кредитной картой (взимается в пользу Страховщика) - 1% от суммы фактической задолженности на конец расчетного периода, но не менее 20 грн. При оформлении страхования ОМП увеличивается до 6%."
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Igor3777
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Додано: Сер 09 січ, 2019 16:41
Не юзаю КБВ уже почти год.
Кредлим на месте, в минус не уходит, спокойно спит себе на полочке
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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Додано: Сер 09 січ, 2019 17:02
Igor3777 написав:
Правильно я понял, что в «Card Blanche White», вот это вот дело, при оформлении карты можно сразу же отключить ?
"Страховка Ежемесячная плата по Договору добровольного страхования жизни с кредитной картой (взимается в пользу Страховщика) - 1% от суммы фактической задолженности на конец расчетного периода, но не менее 20 грн. При оформлении страхования ОМП увеличивается до 6%."
Отключить наврядли, а вот НЕ включать мона попробовать при заказе кредлимита. Но без страха могут кредлимит и не дать
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clientage
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Додано: Сер 09 січ, 2019 17:37
clientage написав: Igor3777 написав:
Правильно я понял, что в «Card Blanche White», вот это вот дело, при оформлении карты можно сразу же отключить ?
"Страховка Ежемесячная плата по Договору добровольного страхования жизни с кредитной картой (взимается в пользу Страховщика) - 1% от суммы фактической задолженности на конец расчетного периода, но не менее 20 грн. При оформлении страхования ОМП увеличивается до 6%."
Отключить наврядли, а вот НЕ включать мона попробовать при заказе кредлимита. Но без страха могут кредлимит и не дать
А как заказывается кред лим ?
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Додано: Сер 09 січ, 2019 17:38
clientage написав: ukrprom2014 написав:clientage
А если трат нет и кредлимт не использован, то не снимет 25 грн.?
не снимет
Ок, а если к концу месяца погасить всю задолженность, но сумма месячных трат будет меньше 3000грн., сожрет 25 грн. комиссии?
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ukrprom2014
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