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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:43
ukrprom2014 написав: clientage написав: ukrprom2014 написав:clientage
А если трат нет и кредлимт не использован, то не снимет 25 грн.?
не снимет
Ок, а если к концу месяца погасить всю задолженность, но сумма месячных трат будет меньше 3000грн., сожрет 25 грн. комиссии?
по обычной КБВ снимут
Берите онлайн- (там др. учловия КБ!), там в этом случае не снимут
Только!! У новых карт (с мая 18го шоли) по поводу "25грн" анализируют не "конец мес", а ИД - индивидуальную дату открытия кредита -- дата подписания договора
Мона подгадать шобы ИД=1числу, подписав договор с 25 до конца мес
... делайте хоть что-нибудь!
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