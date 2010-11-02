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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1571157215731574

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:43

  ukrprom2014 написав:
  clientage написав:
  ukrprom2014 написав:clientage
А если трат нет и кредлимт не использован, то не снимет 25 грн.?

не снимет

Ок, а если к концу месяца погасить всю задолженность, но сумма месячных трат будет меньше 3000грн., сожрет 25 грн. комиссии?

по обычной КБВ снимут
Берите онлайн- (там др. учловия КБ!), там в этом случае не снимут
Только!! У новых карт (с мая 18го шоли) по поводу "25грн" анализируют не "конец мес", а ИД - индивидуальную дату открытия кредита -- дата подписания договора
Мона подгадать шобы ИД=1числу, подписав договор с 25 до конца мес :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1571157215731574
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