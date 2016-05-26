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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:43
ukrprom2014 написав: clientage написав: ukrprom2014 написав:clientage
А если трат нет и кредлимт не использован, то не снимет 25 грн.?
не снимет
Ок, а если к концу месяца погасить всю задолженность, но сумма месячных трат будет меньше 3000грн., сожрет 25 грн. комиссии?
по обычной КБВ снимут
Берите онлайн- (там др. учловия КБ!), там в этом случае не снимут
Только!! У новых карт (с мая 18го шоли) по поводу "25грн" анализируют не "конец мес", а ИД - индивидуальную дату открытия кредита -- дата подписания договора
Мона подгадать шобы ИД=1числу, подписав договор с 25 до конца мес
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 09 січ, 2019 17:44
ukrprom2014 написав: clientage написав: ukrprom2014 написав:clientage
А если трат нет и кредлимт не использован, то не снимет 25 грн.?
не снимет
Ок, а если к концу месяца погасить всю задолженность, но сумма месячных трат будет меньше 3000грн., сожрет 25 грн. комиссии?
Вот что пишут на сайте их:
2. Відкриття та обслуговування пакету послуг
2.1 Обслуговування основної картки в місяць, якщо об’єм безготівкових розрахунків в торговельно-сервісній мережі, що відобразились за рахунком за звітний календарний місяць, без ПДВ:
2.1.1 Менше 2999,99 грн. (включно) 25,00 грн. Щомісячно в останній банківський день місяця при
наявності заборгованості, починаючи з місяця,
2.1.2 Більше 3000,00 грн. (включно) не тарифікується наступного за місяцем відкриття рахунку
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Додано: Сер 09 січ, 2019 17:46
clientage написав:
Берите онлайн- (там др. учловия КБ!), там в этом случае не снимут
Только!! У новых карт (с мая 18го шоли) по поводу "25грн" анализируют не "конец мес", а ИД - индивидуальную дату открытия кредита -- дата подписания договора
Мона подгадать шобы ИД=1числу, подписав договор с 25 до конца мес
Не дорого и не богато если их сравнивать
Кэшбэк Первая операция за счет кредитных средств на протяжении первого календарного месяца после подписания договора - 10%, дальнейшие операции: супермаркеты - 0,5%, АЗС, кафе, бары, рестораны - 1%. Операции в Online: за счет кредитных средств - 5%, за счет собственных - 2%.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 18:27
ukrprom2014 написав: clientage написав: ukrprom2014 написав:clientage
Ок, а если к концу месяца погасить всю задолженность, но сумма месячных трат будет меньше 3000грн., сожрет 25 грн. комиссии?
по обычной КБВ снимут
Берите онлайн- (там др. учловия КБ!), там в этом случае не снимут
Только!! У новых карт (с мая 18го шоли) по поводу "25грн" анализируют не "конец мес", а ИД - индивидуальную дату открытия кредита -- дата подписания договора
Мона подгадать шобы ИД=1числу, подписав договор с 25 до конца мес
Якщо все погасити, ( в нуль) не буде списано 25 по КБВ
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Додано: Сер 09 січ, 2019 19:21
clientage написав:
по обычной КБВ снимут
Если гасить ровно в 0,00 то не снимут. А вот если погасить в "+" то снимут.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 20:10
mustbe написав:Не юзаю КБВ уже почти год.
Кредлим на месте, в минус не уходит, спокойно спит себе на полочке
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На полке с тех пор, как ввели а/п 25 грн.
Размер имеет значение.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 20:12
clientage написав:
по обычной КБВ снимут
Берите онлайн- (там др. учловия КБ!), там в этом случае не снимут
Только!! У новых карт (с мая 18го шоли) по поводу "25грн" анализируют не "конец мес", а ИД - индивидуальную дату открытия кредита -- дата подписания договора
Мона подгадать шобы ИД=1числу, подписав договор с 25 до конца мес
Все не так.
Как раз по КБВ-онлайн снимут в любом случае, независимо от использования и плюса-минуса на счету.
А подписав договор с 25 до конца месяца получите в качестве ИД дату подписания договора. Так у меня ИД 28 число.
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dengon
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Додано: Сер 09 січ, 2019 20:22
dengon написав: clientage написав:
по обычной КБВ снимут
Берите онлайн- (там др. учловия КБ!), там в этом случае не снимут
Только!! У новых карт (с мая 18го шоли) по поводу "25грн" анализируют не "конец мес", а ИД - индивидуальную дату открытия кредита -- дата подписания договора
Мона подгадать шобы ИД=1числу, подписав договор с 25 до конца мес
Все не так.
Как раз по КБВ-онлайн снимут в любом случае, независимо от использования и плюса-минуса на счету.
А подписав договор с 25 до конца месяца получите в качестве ИД дату подписания договора. Так у меня ИД 28 число.
Вот у меня онлайн-КБВ ИД-12 число
3й мес ни 25 ни страх 1% не снимают.
Гашу всю текущую задолженность до конца мес, жду КБ, и после 12го пользуюсь картой - оплата покупок в инете
Да, НЕТ, по сути дела, их рекламируемого грейса 60дн, но нет и никаких дополнит. трат на обслуживание, есть тока КБ
Про 25 число есть пояснение в ДКБО.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 09 січ, 2019 20:30
dengon написав:
Как раз по КБВ-онлайн снимут в любом случае, независимо от использования и плюса-минуса на счету.
Не списали.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 20:33
clientage
Как все охренительно сложно.
Значит буду делать как обычно, не я им 25грн., а они мне 60 грн.
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Сер 09 січ, 2019 19:14
sens
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