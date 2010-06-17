И за +, т.е. за свои, на онлайн-Билявке еще и 10% тикает, проверено
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 січ, 2019 21:17
И за +, т.е. за свои, на онлайн-Билявке еще и 10% тикает, проверено
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:17
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:36
к/б
10 число, про кеш-бек за грудень ні гу-гу
на 2019 рік продовжили нарахування і виплату кеш-беку?
чи можна безготівкою з іншого банку поповнювати "Вільні кошти"? яка буде комісія?
де в ІБ подивитися який в мене картковий продукт? картка відображена як Депозіт кард
ось так :(
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