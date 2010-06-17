Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 січ, 2019 21:17
wig написав: dengon написав:
Как раз по КБВ-онлайн снимут в любом случае, независимо от использования и плюса-минуса на счету.
Не списали.
И за +, т.е. за свои, на онлайн-Билявке еще и 10% тикает, проверено
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 10 січ, 2019 10:17
dengon написав:
Как раз по КБВ-онлайн снимут в любом случае, независимо от использования и плюса-минуса на счету.
Был неправ. Спишут 25 грн. при минусе на счету на ИД, независимо от суммы оборота за период..
clientage
, пояснение касается только срока
первого
периода, насколько я понял.
dengon
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:36
10 число, про кеш-бек за грудень ні гу-гу
на 2019 рік продовжили нарахування і виплату кеш-беку?
чи можна безготівкою з іншого банку поповнювати "Вільні кошти"? яка буде комісія?
де в ІБ подивитися який в мене картковий продукт? картка відображена як Депозіт кард
ось так :(
d_12
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:50
Вимальовується проблемка з Базовим з 1 лютого року 2019.
Як з ним працювати?
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:59
Квесторе_поверніться написав:
Вимальовується проблемка з Базовим з 1 лютого року 2019.
Як з ним працювати?
А зачем Базовый, када есть Депозитный (под ВК сразу дают)
ПС. И де кэшбэк?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 10 січ, 2019 15:26
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
Вимальовується проблемка з Базовим з 1 лютого року 2019.
Як з ним працювати?
А зачем Базовый, када есть Депозитный (под ВК сразу дают)
ПС. И де кэшбэк?
Базовий перекантовують в Грін.
Депозитний в цей
https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=450
?
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 10 січ, 2019 15:42
clientage написав:
ПС. И де кэшбэк?
скоро будет, по Выгодному уже капнул...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
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Додано: Чет 10 січ, 2019 18:58
402.45 КБ за онлайн.
5 коп. Идея на развитие оставила)
guntherhouse777
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Додано: Чет 10 січ, 2019 19:01
guntherhouse777 написав:
402.45 КБ за онлайн.
5 коп. Идея на развитие оставила)
Несколько минут думал, шо то за килобайты
Faceless
Модератор
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