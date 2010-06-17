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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:17

  wig написав:
  dengon написав:Как раз по КБВ-онлайн снимут в любом случае, независимо от использования и плюса-минуса на счету.

Не списали.

И за +, т.е. за свои, на онлайн-Билявке еще и 10% тикает, проверено :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:17

  dengon написав:Как раз по КБВ-онлайн снимут в любом случае, независимо от использования и плюса-минуса на счету.

Был неправ. Спишут 25 грн. при минусе на счету на ИД, независимо от суммы оборота за период..

clientage, пояснение касается только срока первого периода, насколько я понял.
dengon
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:36

к/б

10 число, про кеш-бек за грудень ні гу-гу :(
на 2019 рік продовжили нарахування і виплату кеш-беку?

чи можна безготівкою з іншого банку поповнювати "Вільні кошти"? яка буде комісія?

де в ІБ подивитися який в мене картковий продукт? картка відображена як Депозіт кард
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:50

Вимальовується проблемка з Базовим з 1 лютого року 2019.
Як з ним працювати?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:59

  Квесторе_поверніться написав:Вимальовується проблемка з Базовим з 1 лютого року 2019.
Як з ним працювати?

А зачем Базовый, када есть Депозитный (под ВК сразу дают)

ПС. И де кэшбэк?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:26

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Вимальовується проблемка з Базовим з 1 лютого року 2019.
Як з ним працювати?

А зачем Базовый, када есть Депозитный (под ВК сразу дают)

ПС. И де кэшбэк?

Базовий перекантовують в Грін.
Депозитний в цей https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=450?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:42

Re: Идея Банк

  clientage написав:ПС. И де кэшбэк?

скоро будет, по Выгодному уже капнул...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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402.45 КБ за онлайн.
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guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 19:01

  guntherhouse777 написав:402.45 КБ за онлайн.
5 коп. Идея на развитие оставила)

Несколько минут думал, шо то за килобайты
Faceless
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