RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1573157415751576

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:18

Кешбека нема
rorandak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 365
З нами з: 13.07.09
Подякував: 64 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:36

Re: Идея Банк

В мене вчора був!!!
t-step
 
Повідомлень: 552
З нами з: 23.04.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:36

rorandak По якому продукту? По КБВ вчора зарахували.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2170
З нами з: 19.04.12
Подякував: 26 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1573157415751576
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, liliya_logical, ramaz, slasva, Starter, Stringer і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6634, 6635, 6636
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
66356 8208163
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 11:25
WachtAmRhein
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3350, 3351, 3352
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33511 4129433
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 11:15
candidat
А-Банк 1 ... 1130, 1131, 1132
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11311 1646276
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 10:15
THB

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5741)
11.01.2019 11:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.