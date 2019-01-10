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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:18
Кешбека нема
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rorandak
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:36
В мене вчора був!!!
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:36
rorandak По якому продукту? По КБВ вчора зарахували.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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П'ят 11 січ, 2019 10:15
THB
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