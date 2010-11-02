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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:36
Re: Идея Банк
В мене вчора був!!!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:36
rorandak По якому продукту? По КБВ вчора зарахували.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:30
По карт бланшу, якісь 20 грн прийшли, але в мене розрахунків було десь мінімум на 200 - заправки-ресторани
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:00
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:22
Позвонил в КЦ, какой-то бред говорят
что зачислили только по одной операции на 1000 по неименной карте, потом я только именной рассчитывался
сказали что оборот по карте был 2600 за месяц!, когда я только за одну ночь 3500 тыщи в клубе прогулял, а всего где-то под 8000 было оборота, все же это в инет-банкинге видно
говорят - да, было, но учтите налог 19,5% и вообще мы не обязаны отчитываться по кешбеку, идите в отделение, получайте выписку - вот такой вот сервис
короче, мутный какойто кешбек, ничего не видно, никак не проверить
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