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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:36
Re: Идея Банк
В мене вчора був!!!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:36
rorandak По якому продукту? По КБВ вчора зарахували.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:30
По карт бланшу, якісь 20 грн прийшли, але в мене розрахунків було десь мінімум на 200 - заправки-ресторани
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:00
Может провели январем уже те траты
Востаннє редагувалось Aps в П'ят 11 січ, 2019 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:22
Позвонил в КЦ, какой-то бред говорят
что зачислили только по одной операции на 1000 по неименной карте, потом я только именной рассчитывался
сказали что оборот по карте был 2600 за месяц!, когда я только за одну ночь 3500 в клубе прогулял, а всего где-то под 8000 было оборота, все же это в инет-банкинге видно
говорят - да, было, но учтите налог 19,5% и вообще мы не обязаны отчитываться по кешбеку, идите в отделение, получайте выписку - вот такой вот сервис
короче, мутный какойто кешбек, ничего не видно, никак не проверить
Востаннє редагувалось rorandak в П'ят 11 січ, 2019 13:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:37
Хотя есть у меня подозрение, что это из-за того, что я карту пополнял до полного лимита незадолго после расчетов, т.е. нужно дождаться пока спишется блокировка, и только потом пополнять если нужно (у меня просто лимит маленький, большой не просил так как работаю не официально, и так устроили допрос как в гестапо мне и родственникам)
короче попробую это учитывать в январе, посмотрим
а то от кц толку ноль, приходится самому додумывать.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:00
КБ по Выгодному
вчера капнуло 50 гр по пакету Выгодный. Его переводят с 1.02 в другой тариф. Интересно, за этот месяц, в следующем будет кеш бек или нет?
Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:07
Должны. Но это же Идея банк.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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