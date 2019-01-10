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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:18

Кешбека нема
rorandak
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:36

Re: Идея Банк

В мене вчора був!!!
t-step
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:36

rorandak По якому продукту? По КБВ вчора зарахували.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:30

По карт бланшу, якісь 20 грн прийшли, але в мене розрахунків було десь мінімум на 200 - заправки-ресторани
rorandak
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:00

  rorandak написав:По карт бланшу, якісь 20 грн прийшли, але в мене розрахунків було десь мінімум на 200 - заправки-ресторани


Может провели январем уже те траты :?:
Востаннє редагувалось Aps в П'ят 11 січ, 2019 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:22

Позвонил в КЦ, какой-то бред говорят
что зачислили только по одной операции на 1000 по неименной карте, потом я только именной рассчитывался
сказали что оборот по карте был 2600 за месяц!, когда я только за одну ночь 3500 в клубе прогулял, а всего где-то под 8000 было оборота, все же это в инет-банкинге видно
говорят - да, было, но учтите налог 19,5% :? и вообще мы не обязаны отчитываться по кешбеку, идите в отделение, получайте выписку - вот такой вот сервис
короче, мутный какойто кешбек, ничего не видно, никак не проверить
Востаннє редагувалось rorandak в П'ят 11 січ, 2019 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:37

Хотя есть у меня подозрение, что это из-за того, что я карту пополнял до полного лимита незадолго после расчетов, т.е. нужно дождаться пока спишется блокировка, и только потом пополнять если нужно (у меня просто лимит маленький, большой не просил так как работаю не официально, и так устроили допрос как в гестапо мне и родственникам)
короче попробую это учитывать в январе, посмотрим
а то от кц толку ноль, приходится самому додумывать.
rorandak
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:00

КБ по Выгодному

вчера капнуло 50 гр по пакету Выгодный. Его переводят с 1.02 в другой тариф. Интересно, за этот месяц, в следующем будет кеш бек или нет?
yoggik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:07

  yoggik написав:вчера капнуло 50 гр по пакету Выгодный. Его переводят с 1.02 в другой тариф. Интересно, за этот месяц, в следующем будет кеш бек или нет?

Должны. Но это же Идея банк.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:30

BBC

это да. В любом случае, новые тарифы без кэшбэка, не вижу смысла в этой карте, буду закрыть. Посмотрим что будет дальше с кард бланш вайт.
yoggik
 
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