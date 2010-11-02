Хочу открыть депо На Старт на 3мес-как новый клиент На сайте указана инфа: Срок депозита Гривна 3 месяца 18,00% Процентные ставки (дополнительный срок*) 10,00% * После окончания срока депозита, если вклад не был закрыт или переоформлен, депозит автоматически продлевается на срок 12 месяцев
Но в образце договора по этому депо я не нашла,каким образом закрывается вклад через 3месяца? В договоре указано,что: 1.1.1. 18% річних – протягом перших 3місяців 1.1.2. 10 % річних – протягом решти 12-ти місяців 1.4. Сума вкладу повертається Вкладнику після закінчення строку вказаного в п.1.1.2. цього Договору на поточний рахунок Вкладника,відкритий у Банку.
Подскажите пожалуйста,как это понять? Мне надо через 3 месяца грн забрать.