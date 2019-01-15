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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1574157515761577

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:47

Хочу открыть депо На Старт на 3мес-как новый клиент :D
На сайте указана инфа:
Срок депозита
Гривна 3 месяца 18,00%
Процентные ставки (дополнительный срок*) 10,00%
* После окончания срока депозита, если вклад не был закрыт или переоформлен, депозит автоматически продлевается на срок 12 месяцев

Но в образце договора по этому депо я не нашла,каким образом закрывается вклад через 3месяца? В договоре указано,что:
1.1.1. 18% річних – протягом перших 3місяців
1.1.2. 10 % річних – протягом решти 12-ти місяців
1.4. Сума вкладу повертається Вкладнику після закінчення строку вказаного в п.1.1.2. цього Договору на поточний рахунок Вкладника,відкритий у Банку.

Подскажите пожалуйста,как это понять? Мне надо через 3 месяца грн забрать.
larnic
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:56

larnic Заберете через 3 міс., а якщо ще 12 міс. пролежить, то по закінченню переведуть на якийсь поточний під взагалі 0,Х%.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:21

  Ой+ написав:larnic Заберете через 3 міс., а якщо ще 12 міс. пролежить, то по закінченню переведуть на якийсь поточний під взагалі 0,Х%.


А как забрать через 3мес,если в договоре этого не предусмотрено? :oops:
larnic
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:36

larnic У відділенні, так як відкривати такий депозит також Вам у відділенні. На цій гілці неодноразово це питання обговорювалось, але прецедентів за багато років, щоб виникали проблеми забрати після першого терміну не було. Та і 10 % це якби дають можливість забрати будь коли із збереженням нарахованих (10 річних).
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:14

Re: пополнение по безналу ?

Закончилась по сроку карта, обратился за перевыпуском – сказали что такой карточный пакет более не доступен и перевели в другой тариф. К причуда Идеи привык, как то не придал этому значения
Подвох понял, когда пополнил счет по безналу - в новом тарифе оказался комис за безналичное пополнение :x
Имея такие аншлаги кредитчиков перед кассами в конце каждого месяца, наказывать тех, кто пополняет по безналу - это вершина маразма.

Кто то знает, есть ли сейчас карточные пакеты в Идее, где пополнение по безналу бесплатное :?:
dreamer
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:28

  dreamer написав:Закончилась по сроку карта, обратился за перевыпуском – сказали что такой карточный пакет более не доступен и перевели в другой тариф. К причуда Идеи привык, как то не придал этому значения
Подвох понял, когда пополнил счет по безналу - в новом тарифе оказался комис за безналичное пополнение :x
Имея такие аншлаги кредитчиков перед кассами в конце каждого месяца, наказывать тех, кто пополняет по безналу - это вершина маразма.

Кто то знает, есть ли сейчас карточные пакеты в Идее, где пополнение по безналу бесплатное :?:

Откройте вильны кошты на 100 грн и пополняйте бесплатно
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:31

  Stringer написав:Откройте вильны кошты на 100 грн и пополняйте бесплатно


Спасибо! Думал об этом, только смутило отсутствие кнопочки Реквизиты в деталях ВК (как у карточных счетов) , поэтому не был уверен, что так работает
dreamer
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