Додано: Вів 15 січ, 2019 10:36

larnic У відділенні, так як відкривати такий депозит також Вам у відділенні. На цій гілці неодноразово це питання обговорювалось, але прецедентів за багато років, щоб виникали проблеми забрати після першого терміну не було. Та і 10 % це якби дають можливість забрати будь коли із збереженням нарахованих (10 річних).

Не так добре з грошима, як погано без них.