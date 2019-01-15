Хочу открыть депо На Старт на 3мес-как новый клиент На сайте указана инфа: Срок депозита Гривна 3 месяца 18,00% Процентные ставки (дополнительный срок*) 10,00% * После окончания срока депозита, если вклад не был закрыт или переоформлен, депозит автоматически продлевается на срок 12 месяцев
Но в образце договора по этому депо я не нашла,каким образом закрывается вклад через 3месяца? В договоре указано,что: 1.1.1. 18% річних – протягом перших 3місяців 1.1.2. 10 % річних – протягом решти 12-ти місяців 1.4. Сума вкладу повертається Вкладнику після закінчення строку вказаного в п.1.1.2. цього Договору на поточний рахунок Вкладника,відкритий у Банку.
Подскажите пожалуйста,как это понять? Мне надо через 3 месяца грн забрать.
larnic У відділенні, так як відкривати такий депозит також Вам у відділенні. На цій гілці неодноразово це питання обговорювалось, але прецедентів за багато років, щоб виникали проблеми забрати після першого терміну не було. Та і 10 % це якби дають можливість забрати будь коли із збереженням нарахованих (10 річних).
Закончилась по сроку карта, обратился за перевыпуском – сказали что такой карточный пакет более не доступен и перевели в другой тариф. К причуда Идеи привык, как то не придал этому значения Подвох понял, когда пополнил счет по безналу - в новом тарифе оказался комис за безналичное пополнение Имея такие аншлаги кредитчиков перед кассами в конце каждого месяца, наказывать тех, кто пополняет по безналу - это вершина маразма.
Кто то знает, есть ли сейчас карточные пакеты в Идее, где пополнение по безналу бесплатное
dreamer написав:Закончилась по сроку карта, обратился за перевыпуском – сказали что такой карточный пакет более не доступен и перевели в другой тариф. К причуда Идеи привык, как то не придал этому значения Подвох понял, когда пополнил счет по безналу - в новом тарифе оказался комис за безналичное пополнение Имея такие аншлаги кредитчиков перед кассами в конце каждого месяца, наказывать тех, кто пополняет по безналу - это вершина маразма.
Кто то знает, есть ли сейчас карточные пакеты в Идее, где пополнение по безналу бесплатное
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