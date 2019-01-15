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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1575157615771578

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:23

  maxprofit написав:Безготівкове зарахування коштів з інших
банків на вклади «Вільні кошти», «Вільні
Кошти Онлайн», «Вільні Кошти Преміум»
1% від суми
зарахування :!:
https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=238

3 12 грудня

Порнографисты, давно не встречал банков с платным пополнением вкладов :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Нужно закрыть свои ВК и забрать последние 100грн у Идеи :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:27

Що думає шановне товариство про нові дебетні пакети Ідеї?

Поки оптимізму не викликають, а з'являється бажання на вихід.
Щомісячна комісія 10 грн. або 10 розрахунків (чи 1000 грн., або тримати залишок 5000 грн. під 8%) в колишньому "Базовому" або 10 грн/смс в колишньому "Депозитному".
І це без кеш-беку!!!
Та й депозитні ставки так собі...
V2
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:32

Оставить онлайн-Білявку, а остальное позакрывать :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:41

clientage
По онлайн Білявці якісь витрати є чи може бути безоплатною?
V2
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