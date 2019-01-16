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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 січ, 2019 21:23
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 16 січ, 2019 21:27
Що думає шановне товариство про нові дебетні пакети Ідеї?
Поки оптимізму не викликають, а з'являється бажання на вихід.
Щомісячна комісія 10 грн. або 10 розрахунків (чи 1000 грн., або тримати залишок 5000 грн. під 8%) в колишньому "Базовому" або 10 грн/смс в колишньому "Депозитному".
І це без кеш-беку!!!
Та й депозитні ставки так собі...
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V2
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Додано: Сер 16 січ, 2019 21:32
Оставить онлайн-Білявку, а остальное позакрывать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 16 січ, 2019 21:41
clientage
По онлайн Білявці якісь витрати є чи може бути безоплатною?
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V2
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Додано: Сер 16 січ, 2019 22:12
V2 написав:clientage
По онлайн Білявці якісь витрати є чи може бути безоплатною?
я ничо не плачу
см. viewtopic.php?p=4542000#p4542000
Советую подписывать договор по онлайн с 26 по 31 число, тогда ИД=1 число -- удобно для обнуления задолженности и страха
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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